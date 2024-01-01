專案管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

專案管理軟體包含一系列旨在簡化和增強專案規劃、執行和監控的數位工具。這些應用程式提供了用於協作、任務管理和資源分配的集中平台，並提供甘特圖、調度和即時通訊等功能。專案管理軟體非常適合各種規模的團隊和組織，它可以優化專案工作流程、促進協作並確保有效的協調，最終有助於成功的專案成果。
提議新的應用程式
Trello
trello.com
Trello 是一個基於網路的看板式清單製作應用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 於 2011 年創建，並於 2014 年分拆成立一家獨立公司，後來於 2017 年 1 月出售給 Atlassian。該公司總部位於美國紐約市。
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Height
height.app
軟體團隊的專案管理。透過任務、聊天和靈活的工作流程更快地進行協作。衝刺、里程碑、發布、優先順序、錯誤報告、路線圖、變更日誌等。
Coretal
coretal.co
Coretal 可協助您節省時間、金錢並減少挫折感。使用核心業務管理平台簡化您的流程。 Coretal - coretal.co - 是一個創新的一體化平台，可用於營運您的業務；包括專案管理、發票、提案、CRM、支援和票務、日曆、日程安排等等。我們正在建立滿足您核心業務需求的首選平台。節省您的時間、金錢和壓力。使用我們的儀表板和小工具始終了解您的業務。板 - 靈活。可客製化。強大的。按照您的方式建立、設定和管理看板。任務板、項目板、追蹤流程的板。管理員工的董事會。任何解決方案或問題的板子。將看板連結到項目。擁有獨立董事會。真正的選擇是您的 項目 - 在一個地方追蹤所有項目，將簡報、任務、時間表...
Clientary
clientary.com
Clientary 是一個全套應用程序，供您的團隊管理專案、工時、提案、銷售線索、發票、付款、員工和客戶。停止與一次性文件文件、模板和斷開連接的應用程式較量。 Clientary 可協助您簡化客戶生命週期，從提案和估算到時間追蹤、發票和付款，以便您和您的團隊將所需的一切集中在一個地方。 Clientary 還包括一個品牌客戶門戶，可協助您在客戶和潛在客戶面前顯得專業。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款專為VSE/SME創建的線上管理軟體。易於使用的管理解決方案可滿足您的所有需求，從而節省時間：發票、銷售管理、會計、客戶關係管理、專案管理、庫存管理。
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在銷售工程和回應管理專業知識的基礎上，為企業級 RevOps 團隊提供服務。我們的平台結合了內容協作、專案管理和機器學習，以簡化面向客戶的銷售和業務開發文件的創建。我們超越基本的自動化和知識管理，提供上下文感知的智慧支援。這使得 RevOps 團隊能夠大幅提高效率、削減成本並超越成長目標。 Ombud 與大中型企業合作，簡化與提案管理、售前、銷售和客戶服務組織相關的收入營運流程。以下是 Ombud 的不同之處： ▸ 企業級平台：我們專為企業部署而構建，並且能夠擴展到該複雜程度。我們成功地支持跨產業的全球組織。跨用例的多功能性：我們不僅僅是一個 RFP 工具。用例包括 RFX、資...
LiveVox
livevox.com
關於 LiveVox LiveVox（NASDAQ：LVOX）是一個經過驗證的雲端 CCaaS 平台，可協助企業領導者重新定義客戶參與度並轉變其聯絡中心的績效。決策者使用 LiveVox 來改善客戶體驗、提高座席工作效率、為經理提供支援並增強他們的系統編排能力。提供改變遊戲規則的結果所需的一切都可以無縫整合和配置，以最大限度地提高您的成功：全通路通訊、人工智慧、聯絡中心 CRM 和員工敬業度管理工具。 20 多年來，各種規模和行業的客戶都信賴 LiveVox 的可擴展且可靠的雲端平台，每年能夠為數十億次全通路互動提供支援。 LiveVox 總部位於舊金山，在哥倫比亞麥德林和印度班加羅爾設有國際...