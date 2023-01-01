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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

規劃、控制和監控專案。您可以建立甘特圖，在其中視覺化您的專案結構計畫。它顯示任務、流程、依賴關係、里程碑等等。您的專案完成度將根據每項任務的進度自動計算。因此，您可以針對特定時間和不同成本類別個別定義預算。隨時了解專案的成功情況。

網站： sharesuite.com

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