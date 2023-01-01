sharesuite

規劃、控制和監控專案。您可以建立甘特圖，在其中視覺化您的專案結構計畫。它顯示任務、流程、依賴關係、里程碑等等。您的專案完成度將根據每項任務的進度自動計算。因此，您可以針對特定時間和不同成本類別個別定義預算。隨時了解專案的成功情況。

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