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Airtable 是一項雲端協作服務，總部位於舊金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 於 2012 年創立。 Airtable 是電子表格與資料庫的混合體，具有資料庫的功能，但應用於電子表格。 Airtable表格中的欄位類似於電子表格中的儲存格，但具有「複選框」、「電話號碼」和「下拉清單」等類型，並且可以引用圖像等檔案附件。使用者可以建立資料庫，設定列類型、新增記錄、將表格相互連結、協作、對記錄進行排序以及將視圖發佈到外部網站。

網站： airtable.com

免責聲明：WebCatalog 與 Airtable 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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