電子製表軟體 - 最受歡迎的應用程式
電子表格軟體是專為以表格格式組織、分析和操作數位資料而設計的數位工具。使用者可以建立網格或工作表，將資料組織成行和列，並執行計算、建立圖表和生成報告。電子表格軟體廣泛用於預算、財務分析和資料管理等任務。
提議新的應用程式
Google Sheets
google.com
Google Sheets 是一個電子表格程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費網路軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌幻燈片，分別是文字處理器和簡報程式。 Google Sheets 可作為網路應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Excel 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。編輯者的位置以編輯者特定的顏色...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
使用 Microsoft Excel 線上版本建立、編輯和分享 Excel 電子表格。與其他人即時合作處理共享專案。 Microsoft Excel 是 Microsoft 為 Windows、macOS、Android 和 iOS 開發的電子表格。它具有計算、圖形工具、資料透視表和稱為 Visual Basic for Applications 的巨集程式語言。它是這些平台上應用非常廣泛的電子表格，特別是自 1993 年版本 5 以來，它已經取代 Lotus 1-2-3 成為電子表格的行業標準。 Excel 是 Microsoft Office 軟體套件的一部分。
Airtable
airtable.com
Airtable 是一項雲端協作服務，總部位於舊金山。它由 Howie Liu、Andrew Ofstad 和 Emmett Nicholas 於 2012 年創立。 Airtable 是電子表格與資料庫的混合體，具有資料庫的功能，但應用於電子表格。 Airtable表格中的欄位類似於電子表格中的儲存格，但具有「複選框」、「電話號碼」和「下拉清單」等類型，並且可以引用圖像等檔案附件。使用者可以建立資料庫，設定列類型、新增記錄、將表格相互連結、協作、對記錄進行排序以及將視圖發佈到外部網站。
Zoho Sheet
zoho.com
適用於協作團隊的電子表格軟體。 使用 Zoho Sheet 免費建立、編輯和分享電子表格。
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers 是一款由 Apple Inc. 開發的電子表格應用程序，與 Keynote 和 Pages 一起作為 iWork 生產力套件的一部分。 Numbers 適用於 iOS、macOS High Sierra 或更高版本。 OS X 上的 Numbers 1.0 於 2007 年 8 月 7 日發布，使其成為 iWork 套件中的最新應用程式。