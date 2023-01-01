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使用 WebCatalog 上「Baserow」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

開源無程式碼資料庫和 Airtable 替代品。無需技術經驗即可建立您自己的線上資料庫。我們用戶友好的無程式碼工具讓您無需離開瀏覽器即可獲得開發人員的權力。

網站： baserow.io

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