文字處理器 - 最受歡迎的應用程式

Google Docs

google.com

Google Docs 是一個文字處理器，作為 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括 Google Sheets 和 Google Slides，分別是電子表格和簡報程式。 Google 文件可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式使用。該應用程式與 Microsoft Office 文件格式相容。 該應用程式允許用戶在線上建立、查看和編輯文件，同時與其他用戶即時協作。使用者透過顯示更改的修訂歷史記錄來...