標籤管理系統 - 最受歡迎的應用程式

在數位行銷的背景下，標籤是指嵌入網頁、行動應用程式和其他數位平台中的一小段 JavaScript 程式碼。標籤的目的是收集第一方用戶數據，使企業能夠深入了解用戶行為和偏好。標籤管理系統 (TMS) 在簡化和精簡跨各種數位資產管理這些標籤的過程中發揮著至關重要的作用。 透過利用標籤管理系統，公司可以有效地處理標籤的部署、維護和跟踪，從而減少對 IT 或開發團隊的依賴。這種集中式方法不僅提高了營運效率，還促進了數位行銷活動的更快迭代。 使用標籤管理系統的主要優點之一是它們能夠提高敏捷性。行銷人員可以根據不斷變化的行銷活動要求快速新增、編輯或刪除標籤，而無需廣泛的技術知識。此外，這些系統通常具有先進的功能，例如標籤測試功能以及與 A/B 測試解決方案的集成，使行銷人員能夠根據即時數據洞察來優化其策略。 要獲得納入標籤管理類別的資格，產品必須符合以下標準： * 收集和集中使用者資料：系統應有效地收集和整合來自各個數位接觸點的第一方使用者資料。 * 提供使用者友善的介面：平台應提供適合具有不同技術專業水平的使用者的直覺介面，從而消除對廣泛編碼知識的需求。 * 提供全面的標籤庫或目錄：使用者應該能夠存取各種預先配置的標籤，以便跨數位管道無縫實施。 * 提供標籤測試功能或與 A/B 測試解決方案整合：系統應促進標籤的測試和最佳化，以提高活動績效和使用者參與度。 * 追蹤和監控用戶參與度和行為：平台應使用戶能夠監控和分析用戶交互，從而實現數據驅動的決策和活動細化。 總體而言，標籤管理系統在幫助企業透過有效管理和利用各種數位管道的用戶資料來充分發揮數位行銷工作的潛力方面發揮著至關重要的作用。
提議新的應用程式
Google Tag Manager
google.com
標籤管理變得簡單。 無需編輯程式碼即可管理您的所有網站標籤。 Google 追蹤代碼管理器免費提供簡單、可靠、易於整合的標籤管理解決方案。
Impact
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Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
Tealium
tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台映射匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Sale...
Stape
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設定伺服器端追蹤可能具有挑戰性。立即開始使用我們全面的服務套件。
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JENTIS 標籤管理器：使用經過驗證的工具，符合 GDPR 的追蹤和 100% 資料質量
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB 是一家專業化的有限責任公司，即使沒有編碼技能，也能為組織人員提供有效的自動化解決方案，幫助他們管理 Martech 資料和堆疊設定。 TAGLAB 是一款行銷技術驗證和自動化套件，可協助使用者審核其網站標籤，並除錯和驗證分析和行銷資料收集的準確性。該軟體提供有關標籤中遺失或不正確參數的報告，驗證特定頁面和使用者旅程上的標籤觸發器，並透過監控自動進行品質控制。
Monita
getmonita.io
Monita 是一個企業資料品質平台，讓標籤監控和審核變得容易。
Ixkio
ixkio.com
用於標準和身份驗證 NFC 標籤的全功能 NFC 標籤管理平台。提供重定向管理、直接回應和 API 選項，實現靈活且強大的控制。用於管理數十到數十萬個標籤的計劃和選項。包括對 NFC 標籤和 QR 碼組合應用的 QR 碼支援。由全球領先的 NFC 標籤和產品提供商 Seritag 開發和管理
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak 以人工智慧為主導且完全可訪問的數位體驗平台將內容和商務置於買家旅程的最前線。憑藉大規模的個人化內容、人工智慧驅動的商業搜尋、商品和推薦，客戶始終能夠以最佳體驗贏得勝利。 Crownpeak 幫助客戶打造量身訂製的數位體驗、擴大品牌並增加收入。聯合利華、博世、任天堂、Asos 和 La Redoute 等世界各地的客戶都信任 Crownpeak 的雲端原生 SaaS 數位體驗平台 (DXP) 解決方案，以實現其數據驅動的內容目標並提升其數位體驗計劃。 Crownpeak 成立於 2001 年，不斷擴展其產品套件，提供內容管理、數位可訪問性以及品質和產品發現功能，使客戶能夠...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act 是一家歐洲公司，透過其客戶資料平台的各種應用程式利用數據來幫助數位團隊更有效率地工作。 透過優化資料管理，Commanders Act 提高了活動的實施速度，增強了使用者體驗，最大限度地提高了投資回報率並提高了對全通路活動的理解。
Apollo
apolloplatform.com
Apollo 是一款 SaaS 產品，可自動執行分析，使組織能夠提高數位分析投資的投資報酬率。提高實施品質和團隊的吞吐量，以便您可以專注於使用您信任的數據來做出有意義的業務決策。 利用 Apollo 快速輕鬆地遷移到 Google Analytics 4 和 Adobe Experience Platform，或對 Google Analytics 和 Adobe Analytics 實施進行無縫持續管理。 Apollo 透過自動化來提高第一方資料的及時性和準確性： * 分析文件管理（即資料層規格、解決方案設計和測試案例） * 分析標籤管理器配置 * 分析平台配置 * 資料層和標...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack 是一款功能強大的工具，可立即追蹤任何轉換資料來源並與您喜愛的分析平台（Google Analytics、Facebook Conversion API、Google Ads API 等）同步。透過結合整個行銷生態系統的轉換數據，AnyTrack 為您的廣告像素和 API 提供基本數據，以利用廣告代理商可用的最強大的 AI/ML。
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector 是一個標籤審核和監控平台，專為行銷、分析和治理專業人員而設計。如果您管理大型網站或多品牌企業，Tag Inspector 的全面標籤庫和審核功能套件可讓您無比自信地確保您的資料在整個組織中完整、合規且有效率。
StackPile
stackpile.io
Stackpile 可讓您在幾秒鐘內在您的網站上安裝應用程式、標籤和集成，並使用統一的 API 追蹤分析。
DataTrue
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DataTrue 是為追蹤網站活動的標籤提供企業級保證的國際領導者。我們的部署管理、稽核和主動監控可幫助我們的客戶管理他們的標籤操作並驗證他們收集的資料的品質。這為數位業務領導者提供了高品質的資訊和信心，以做出正確的決策。
ObservePoint
observepoint.com
網站很複雜。它們對於您公司的形象和發展以及客戶的隱私和信任至關重要。但網站有如此多的動態部分和頁面，幾乎不可能始終跟上所有內容。 ObservePoint 的網路治理平台可自動掃描您的網站；從最高流量的頁面和使用者路徑到公司網路的黑暗角落。 ObservePoint 讓您能夠查看哪些方面的表現低於可接受的標準，追溯到源頭，並快速找到改進的途徑。 確保隱私合規標準、驗證登陸頁面、確認資料追蹤、清楚地查看您的整個行銷技術堆疊、驗證您的電子商務引擎等等。 ObservePoint 呈現您網站上發生的真實情況，並為您提供清晰的地圖，使其變得更好。
Blue Triangle
bluetriangle.com
每個紅燈都不一樣。也不是每一個商業機會。藍色三角為您提供對技術、安全、業務和營銷 KPI 的統一跟踪，例如斷開的鏈接、缺貨、跳出率和退出率等等 - 所有這些都在一個可定制的儀表板中。數位體驗監控只是故事的一部分。想像一下可操作的見解的力量，它告訴您哪些問題正在剝奪您最多的收入，以便您可以在它們影響您的網站之前解決它們。與可觀察性工具或數位體驗管理解決方案不同，藍三角以業務成果開始和結束。首先，量化網站或行動應用程式上的用戶摩擦造成的收入損失。然後，根據業務和客戶體驗影響，優先考慮在哪裡部署有限的時間和資源來解決摩擦點。最後，驗證網站優化工作的實際業務成果以證明投資報酬率。
Tagmate
tagmate.app
使用我們的標籤管理系統設定行銷和分析標籤，準確率 100%。使用 Tagmate 工具執行 GA4 程式碼實施和遷移。