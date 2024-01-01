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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Apollo 是一款 SaaS 產品，可自動執行分析，使組織能夠提高數位分析投資的投資報酬率。提高實施品質和團隊的吞吐量，以便您可以專注於使用您信任的數據來做出有意義的業務決策。 利用 Apollo 快速輕鬆地遷移到 Google Analytics 4 和 Adob​​e Experience Platform，或對 Google Analytics 和 Adob​​e Analytics 實施進行無縫持續管理。 Apollo 透過自動化來提高第一方資料的及時性和準確性： * 分析文件管理（即資料層規格、解決方案設計和測試案例） * 分析標籤管理器配置 * 分析平台配置 * 資料層和標籤驗證 * 同意管理平台集成

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