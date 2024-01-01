合成媒體軟體 - 最受歡迎的應用程式

合成媒體是指全部或部分由人工智慧（AI）演算法產生的視訊、圖像、文字和語音內容。這項技術使用戶能夠製作多種形式的媒體。透過提供語音、外觀或提示等輸入，個人可以利用軟體產生相應的媒體輸出。儘管仍處於早期階段，合成媒體在娛樂、行銷、培訓和其他各個領域都具有巨大的潛力。
提議新的應用程式
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Leonardo.AI
leonardo.ai
透過人工智慧驅動的速度和風格一致性，為您的創意專案產生生產品質的資產。
VEED
veed.io
影片編輯變簡單。只需單擊即可建立影片。新增字幕、轉錄音訊等。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI 是一款免費的線上人工智慧圖像建立器。用它來創作藝術、社交媒體貼文、簡報、海報、影片、標誌等。
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
一個圖形設計應用程序，可幫助您創建專業品質的社交媒體帖子、邀請函、數位明信片、圖形等。從您的想法開始，為您創造一些獨特的東西。
Runway
runwayml.com
快速編輯影片所需的一切。 神奇的人工智慧工具、即時協作、精確編輯等等。您的下一代影片創作套件。
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Fotor
fotor.com
適合所有人的免費線上照片編輯器。只需點擊幾下，即可使用 Fotor 的照片編輯器免費編輯照片。它涵蓋了所有線上照片編輯工具，因此您可以裁剪圖像、調整圖像大小、向照片添加文字、甚至製作照片拼貼以及輕鬆創建圖形設計。
D-ID
d-id.com
面向未來的生成人工智慧。 只需按一下按鈕即可製作帶有說話頭像的定制視頻，為企業和創作者提供超能力。
Midjourney
midjourney.com
Midjourney 是由位於舊金山的獨立研究實驗室Midjourney, Inc. 創建和託管的生成人工智慧程式和服務。Midjourney 根據自然語言描述（稱為提示）生成圖像，類似於OpenAI 的DALL-E 和Stability AI 的Stable Diffusion。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
ClipDrop
clipdrop.co
無需照相館即可打造專業視覺效果
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內以極低的成本創建高品質的內容！
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
奇蹟工作室。 一款 AI 工具，可自動將 CG 角色製作成動畫、燈光並合成為真人場景。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Opus Clip
opus.pro
Opus Clip 將長影片變成高品質的病毒式剪輯，供您在 TikTok、YouTube Shorts 和 Reels 上分享，以擴大社交媒體覆蓋範圍。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用簡單的文字快速建立人工智慧生成的影片。 透過 Metahuman 支援多語言 TTS。 與逼真的人工智慧頭像交談。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
PromeAI
promeai.com
PromeAI 擁有強大的 AI 驅動設計助理和豐富的可控 AIGC (C-AIGC) 模型樣式庫，讓您可以輕鬆創建令人驚嘆的圖形、影片和動畫。 PromeAI 是建築師、室內設計師、產品設計師和遊戲/動畫設計師的必備工具。
Undetectable AI
undetectable.ai
我們將您標記的人工智慧生成的內容轉換為與您的品牌聲音一致的優質寫作，並使其與人類撰寫的作品沒有區別。我們的人工智慧解決方案可確保獲得難以區分的結果，為您提供能引起受眾共鳴的完美文字。相信我們今天就能提升您的內容遊戲！
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
AKOOL
content.akool.com
商業導向的個人化 AGI 內容平台 我們是小型企業和電子商務的一站式商店，可利用 AIGC 取得個人化的專業品質產品描述（文字、圖像、語音和影片）。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero 被超過 100 家媒體覆蓋，是針對 ChatGPT、GPT-4、Bard 的最先進的 AI 偵測器。秒級檢查多達 50000 個字元的 AI 抄襲行為。
getimg.ai
getimg.ai
使用 AI 創建圖像所需的一切。 神奇的人工智慧藝術工具。產生原始影像、修改現有影像、將圖片擴展到原始邊界之外等等。
Writer
writer.com
Writer 是一款人工智慧寫作助手，可以幫助團隊中的每個人寫好文章。隨時隨地製作清晰、一致且符合品牌的內容。今天免費試用。
TextCortex
textcortex.com
一款 AI 工具即可撰寫您的所有內容。 行銷、銷售和網站文案只需幾秒鐘即可完成。由尖端人工智慧提供支援。整合於 1000 多個平台。
Writecream
writecream.com
A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Rask.ai
rask.ai
告別昂貴的翻譯人員。我們的目標是透過人工智慧提供與人類一樣好的配音和翻譯體驗
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
GetGenie Ai
getgenie.ai
使用 GetGenie - 您的個人人工智慧助理，寫作和排名速度提高 20 倍。 無論是 WordPress、SaaS 應用程式或聊天機器人 — GetGenie Ai 都能協助您涵蓋各個領域、各個工作領域！
GravityWrite
gravitywrite.com
利用 AI 增強您的內容創作。 在幾秒鐘內創建部落格、廣告文案、電子郵件、社交媒體貼文等！
Ludwig
ludwig.guru
語言搜尋引擎和智慧翻譯器可幫助您找到完美的單字或句子來表達您的想法。
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
讓人工智慧在幾秒鐘內寫出您的內容。 沒有作家的障礙。 提供一些關鍵字，我們將利用我們擁有豐富的世界知識的世界級人工智慧，立即將它們轉化為完整的文章和行銷內容。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Booth.ai
booth.ai
利用 AI 創作專業品質的產品攝影。 只需指定您想要的照片並上傳一些範例產品圖片，即可快速產生高品質的生活照片。
Craiyon
craiyon.com
AI 模型根據任何提示繪製圖像！
NeuronWriter
neuronwriter.com
優化您的網站內容，讓 Google 喜歡它。 具有語義模型 (NLP)、Google SERP 分析和競賽資料的高級內容編輯器。 NEURONwriter 可以幫助您根據使用者意圖規劃和最佳化內容！
Molin AI
molin.ai
立即生成內容。 Molin 是一種人工智慧，可以在幾秒鐘內用幾個單字寫出獨特且高品質的內容。
Artsmart.ai
artsmart.ai
將想像變成藝術。我們的人工智慧圖像產生器將想像力變為現實，在幾秒鐘內產生令人驚嘆的藝術、插圖和圖像。
Elai.io
elai.io
僅從文字建立 AI 影片。 無需使用攝影機、工作室和綠屏，只需幾分鐘即可與演示者一起製作客製化的 AI 影片。
Stockimg.ai
stockimg.ai
團隊的 AI 圖像生成 - 您可以輕鬆生成 AI 徽標、AI 書籍封面、AI 海報等 - Stockimg AI
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
安全、公平地創作人工智慧生成的藝術 DeviantArt DreamUp™ 讓您能夠創作 AI 藝術，並知道創作者及其作品將受到公平對待。利用人工智慧的力量創造任何你能想像的圖像！
Originality.ai
originality.ai
專為嚴肅的內容出版商打造的最準確的人工智慧內容偵測器和抄襲檢查器 如果您是 SEO、內容行銷人員或網站發布者，那麼這個工具是必須的！ 了解您收到的內容的真實來源，並透過 Google AI 內容更新來證明您的網站面向未來。 另外，您現在終於可以用根據您的需求建立的現代工具來取代您的舊版抄襲檢查器。
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds 幫助您集思廣益和研究主題，以開發 SEO 優化的內容，使您成為所在領域的權威。
Textero AI
textero.ai
利用 AI 寫得更好
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks 是一個反剽竊軟體平台，可以快速準確地在互聯網和資料庫中進行廣泛的搜尋。
Headline Studio
coschedule.com
排名第一的免費標題分析器。撰寫可增加流量、分享和搜尋結果的標題。
ContentBot
contentbot.ai
寫入速度提高 10 倍。使用世界上最先進的人工智慧為您寫作。部落格內容、登陸頁面、廣告文案等等。
Friday AI
heyfriday.ai
使用 Friday AI 進行寫作就像週五下午一樣輕鬆。 無論您是撰寫部落格和文章還是快速廣告，讓我們的 AI 工具為您服務