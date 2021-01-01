推播通知軟體 - 最受歡迎的應用程式

推播通知軟體透過向電腦或行動裝置發送訊息，促進企業和客戶之間的直接溝通。這些通知旨在提醒消費者重要的更新或訊息，並旨在讓他們重新參與公司的應用程式或網站。這些解決方案主要由行銷團隊使用，可以創建和傳播特定的號召性用語，這些號召性用語可以在通知服務中進行定制，並透過行動應用程式、桌面應用程式或網路瀏覽器直接發送給消費者。雖然某些平台支援跨應用程式和網路瀏覽器的推播通知，但其他平台則專注於一種類型。 該軟體使用戶能夠直接在平台內完全自訂訊息內容，包括文字和圖像。此外，它應該提供全面的分析，使企業能夠追蹤交付率和點擊率等指標。推播通知軟體可以作為一項功能整合到行動行銷工具中，或合併 A/B 測試軟體中的功能，使用戶能夠試驗不同的訊息變更並分析其吸引客戶的有效性。