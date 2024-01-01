媒體監控軟體 - 最受歡迎的應用程式
媒體監控軟體為用戶提供來自各種媒體管道的即時動態消息和警報。公關部門利用這些工具來監控與其產業以及客戶和業務夥伴相關的媒體管道。這些解決方案可協助公司監控傳統新聞媒體和線上平台上對其品牌或高階主管的提及，分析媒體通報趨勢，評估公關活動的效果，並透過迅速解決危機或不良宣傳來維護品牌聲譽。 媒體監控軟體可以授予對不同類型媒體管道的存取權限。印刷媒體報道包括報紙、雜誌和貿易期刊，而廣播頻道包括電視和廣播。許多媒體監控工具也有助於存取網站、新聞網站、部落格和社交媒體平台等線上資源。此外，少數媒體監控提供者將其服務擴展為追蹤播客中的提及內容。
提議新的應用程式
Feedly
feedly.com
Feedly（風格化為 feedly）是一個新聞聚合應用程序，適用於運行 iOS 和 Android 的各種 Web 瀏覽器和行動裝置。它也可以作為基於雲端的服務提供。它從各種線上來源編譯新聞提要，供用戶自訂並與其他人分享。 Feedly 由 DevHD 於 2008 年首次發布。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
Awario
awario.com
免費開始品牌監控！追蹤網路資源上的提及，分析您的競爭對手，監控您的利基影響者，並在社交網路上尋找潛在客戶！
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Brand24
brand24.com
Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
Dataminr
dataminr.com
客戶依靠 Dataminr 的人工智慧平台來獲取高影響事件和新興風險的早期訊號，從而充滿信心地做出反應並更有效地管理危機
Mention
mention.com
取得一體化工具，讓您能夠傾聽受眾的意見、發布精彩的貼文並回覆客戶。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
SentiOne
sentione.com
透過對話語音機器人和聊天機器人探索基於人工智慧的線上聆聽和客戶服務自動化的未來。
Diffbot
diffbot.com
無需網頁抓取的網頁資料。透過 Diffbot 查詢網路上萬億條連接的內容或按需提取它們。
Contify
contify.com
Contiify 是一個支援人工智慧的市場和競爭情報平台，用於追蹤競爭對手、客戶和行業細分的資訊。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Spica Media
spica.media
我們為您提供跨社群媒體、報紙、雜誌、電視、廣播和線上新聞的全面媒體監控，並提供有價值的分析和報告，幫助您提高績效。
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia 是一項企業數據和新聞服務，由金融時報集團和日經新聞公司提供支援。ScoutAsia 訂閱提供東亞、南亞 20 多個國家超過 800,000 家公司的最新數據、新聞和背景資訊。亞洲和東協。其資料庫允許訂閱者建立詳細的公司簡介，獲得見解和背景，並隨時了解有興趣的公司。
Realytics
realytics.io
Realytics 透過其電視分析解決方案和程式化電視來衡量和放大電視活動的數位效果。
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter 是一項線上全球新聞追蹤服務。它採用屢獲殊榮的技術提供強大的線上新聞媒體監控 SaaS。我們的平台不斷追蹤世界各地的全球新聞來源。到目前為止，我們已從數萬個來源收集了超過 5.1 億條新聞（每 5 分鐘就會添加更多新聞）。 Newsmeter 的用戶可以使用以下功能： - 線上使用者介面，無需安裝即可在線訪問 - 按主題搜尋新聞文章，並根據其主要特徵（例如網域、關鍵字、新聞來源）進行過濾網站、地理資訊- 我們每天平均索引100 萬篇新聞文章。 - 我們的索引平台允許進行競爭對手、地理和趨勢分析。 - 根據新聞文章的主題、來源和位置資訊即時產生客製化報告。 - 關於您預先確定的...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
SnapStream
snapstream.com
SnapStream 是一款功能強大的基於雲端的視訊剪輯產品，可錄製和轉錄即時視頻，讓您輕鬆製作和分享重要時刻。借助Snapstream，您可以： - 錄製和轉錄任何視頻源、直播、電視頻道或現場活動- 即時在多個錄製內容中搜索轉錄，查找有助於講述故事的剪輯- 將視頻剪輯、GIF 和屏幕截圖實時發佈到社交媒體 -透過Slack 或電子郵件分享剪輯，與您的團隊進行協作- 創建精選的、可搜尋的視訊檔案新聞、政治、體育、娛樂和文化領域的主要參與者使用Snapstream 來： - 透過將影片剪輯打包為高度參與的社交媒體時刻，建立忠實的粉絲群- 透過激發觀眾反應、評論和分享來提高參與度- 增強品牌知名度...
Webz.io
webz.io
Webz.io 是機器定義網路資料的領先供應商。它將來自開放網路和暗網的大量網路資料轉換為結構化網路資料來源，可供機器使用。使用 Webz.io 的數據，企業、開發人員和分析師現在可以釋放網路數據的原始潛力。
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計- 為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲取準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流...
Determ
determ.com
Determ（以前稱為 Mediatoolkit）是一種由人工智慧驅動的線上媒體監控解決方案。它有助於根據即時消費者、競爭對手和市場洞察提供更好的業務決策。 Determ 追蹤任何語言或位置的 1 億多個來源中的關鍵字或短語，以識別相關提及。查看、過濾和分析單一提要中的所有提及。使用 Determ 的 AI 助理 Synthia 立即總結您監控的任何主題並取得可行的步驟。每當您的品牌、活動或競爭對手在網路上被提及時，您都會收到通知。將媒體通報、公眾情緒、人口統計和競爭對手策略與品牌聲譽相關聯。創建引人入勝且易於理解的報告。網路也在談論您的品牌。聽聽看。使用 Determ 就很簡單。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力...
Isentia
isentia.com
Isentia 的媒體智慧解決方案提供跨線上、電視、廣播、社群媒體和印刷品的全面媒體監控、分析和洞察服務。
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公眾如何參與任何主題。 分析並報告超過 7 年的網路和社群媒體公眾參與數據。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通訊團隊的即時媒體監控。 將網路和社交內容的即時提要與公眾參與數據相結合，以識別和預測重要的內容
Uptime
uptime.com
免費試用。使用我們屢獲殊榮的網站監控工具檢查正常運作時間並立即收到通知。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 為尋求專業策劃的媒體監控和分析軟體及服務的公關和傳播專業人士提供人才、工具和技術的獨特組合。強生、Intuit、貝爾德事隆、皇家加勒比國際和殼牌等頂級品牌信賴 Fullintel 來管理其監控和分析。我們的分析師會承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。
Syften
syften.com
更好的社交新聞過濾。沒有人為的低限制（您可以使用 100 個過濾器）、近乎即時的警報（大多數情況下不到一分鐘）以及 Slack 支持，您的內容行銷團隊將獲得建立穩固形象所需的優勢。