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Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/

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