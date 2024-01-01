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Chainwire 是加密貨幣和區塊鏈產業的新聞通訊聯合服務。 Chainwire 專為加密貨幣項目、區塊鏈公司、交易所、投資公司和公關機構而設計，允許在高度針對性的加密媒體管道上同時發布新聞稿。我們是誰？ Chainwire 由經驗豐富的公關團隊開發，擁有長期的媒體聯繫，為您提供通往目標市場的直接管道。我們在加密貨幣新聞專線業務的第一線運營多年，並與該行業的每個主要出版商建立了聯繫。我們如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新聞稿，我們的編輯團隊就會審查您的內容並為您提供他們的見解。在加密貨幣和區塊鏈公關領域工作多年後，我們知道如何幫助您使您的公關更加強大、相關和簡潔。然後，神奇的事情發生了，您的新聞稿直接透過 Chainwire 整合發佈到超級針對性的加密貨幣和區塊鏈媒體管道。 PR 分發後，您可以近乎即時地分析結果。為什麼選擇鏈線？自動分發可以節省您的時間和精力，Chainwire 的服務可以將您的故事放在所有重要的加密媒體網站的首頁上。

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