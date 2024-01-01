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Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。

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