活動報名及票務軟體 - 最受歡迎的應用程式

Ticket Generator

ticket-generator.com

門票產生器是一種線上軟體工具，使活動組織者可以輕鬆生成一次性活動門票，並使用智慧型手機應用程式對其進行驗證。該工具快速、易於使用且價格實惠。使用門票產生器，活動組織者可以在幾分鐘內設計、生成和分發活動門票，無需圖形設計師或昂貴的設計軟體。門票可由授權人員在入場時使用任何配備門票閱讀器應用程式的智慧型手機進行驗證。不需要昂貴的掃描硬體。活動結束後，主辦單位還可以詳細了解活動出席情況。 Ticket Generator是二維碼技術工具領先供應商Scanova的最新產品。 Scanova 已協助 114 個國家的 100,000 多家企業產生用於促銷和營運用例的二維碼。