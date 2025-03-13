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CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM是一款客戶關係管理工具，幫助企業管理客戶互動，提供潛在客戶管理、銷售跟蹤和客戶支持自動化功能。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce是一個雲端客戶關係管理平台，幫助企業管理銷售、營銷、客戶服務、分析及電子商務解決方案。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel是一個多合一銷售和營銷平台，提供CRM、營銷自動化、呼叫跟踪、報告等功能，適合數字代理商使用。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive是一款針對銷售團隊的CRM工具，幫助用戶管理銷售管道、客戶和交易，並提供自動化和分析功能。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage是一個專為技術公司設計的業務管理平台，提供自動化、客戶服務、項目管理及業務分析等功能。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Bigin
bigin.com
Bigin是一款專為小型企業設計的輕型客戶關係管理（CRM）應用，簡化客戶管理、銷售流程及自動化任務。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Softr Studio
softr.io
Softr Studio是一個無代碼平台，幫助用戶快速創建客戶門戶和內部工具，支持與Airtable和Google Sheets整合。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite是一款雲端業務管理軟體，提供購買、銷售、庫存、財務管理和成本控制的功能，適用於各類企業。
Attio
attio.com
Attio是一個客戶關係管理平台，提供可定制的工作流程和集中式數據管理，支持業務增長和團隊協作。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite是一個雲端ERP平台，提供財務、人力資源、庫存管理和CRM等業務運營管理工具，適用於各種規模的企業。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign是一個營銷自動化平台，幫助企業透過電子郵件和CRM工具連結客戶，並提供個性化的營銷體驗。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader是一款工作管理軟體，集成項目管理、CRM和開票功能，幫助企業有效組織工作和監控進度。
Podio
podio.com
Podio是一個可定制的協作平台，幫助用戶自動化流程、組織項目及管理文件，旨在提高工作效率和團隊合作。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash是一個基於雲的業務管理平台，提供客戶門戶、項目管理、CRM等工具，簡化企業的作業流程。
LeadSquared
leadsquared.com
LeadSquared是一個全面的市場自動化和CRM平台，幫助企業管理潛在客戶捕獲、銷售和分析。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay是一款多合一CRM軟體，提供銷售、營銷自動化與客戶支持功能，幫助企業管理客戶關係以增長業務。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Freshsales
freshworks.com
Freshsales是一個銷售CRM平台，提供自動化工具和AI助理，以幫助企業管理銷售管道和優化客戶互動。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個綜合平台，幫助中小企業簡化會計、庫存、薪資和銷售等業務流程，提升工作效率和決策能力。
Bloom
bloom.io
Bloom是一個商業工作空間，為獨立商業業主、自由工作者和專業服務人員提供數位表單、報價、合約、發票、支付、聯繫和排程等功能。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse是一個多渠道營銷自動化平台，提供電子郵件和短信營銷、聊天機器人、登陸頁面等功能，並集成CRM系統。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home是一個集中管理IT服務的應用，提供端點安全、網絡監視和自動化任務，支持IT服務提供商的操作。
Copper
prosperworks.com
Copper 是一個CRM平台，專為簡化銷售和專案管理而設計，與 Google Workspace 無縫整合，易於管理聯繫人和任務。
Capsule
capsulecrm.com
膠囊是一款簡單而強大的CRM應用，幫助小型企業管理聯繫人、銷售和客戶關係，支持集成與自定義功能。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus是一個統一的客戶體驗平台，整合銷售、營銷和支持團隊的工作，提供客戶管理和自動化工具。
SaleSmartly
salesmartly.com
SaleSmartly 是一個多通道客戶溝通平台，整合即時聊天、社交媒體和電子郵件，提供快速有效的客戶支持及數據分析功能。
Planfix
planfix.com
Planfix是一個線上商務管理平台，提供專案管理、客戶關係管理等功能，適合各行各業的企業使用。
Kylas
kylas.io
Kylas是一款銷售CRM軟件，幫助成長中的企業簡化銷售流程，提供客戶管理、數據分析等功能。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是一款簡單的工具，可以集中捕捉、管理、追蹤潛在客戶，並轉化為商機，支援報價、發票和銷售訂單的發送。
Accelo
accelo.com
Accelo是一個雲端平台，用於管理客戶工作、項目和財務，提供集中化的數據和工具以提高效率。
Salesflare
salesflare.com
Salesflare是一款簡化中小型企業銷售流程的CRM，透過自動化數據輸入，無縫整合Google和Outlook，幫助團隊管理客戶關係。
Snov.io
snov.io
Snov.io是一個銷售和營銷自動化平台，提供潛在客戶生成、電子郵件驗證和自動電子郵件外展等工具，幫助企業提升銷售效率。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
不那麼煩人的CRM是一款簡單易用的聯絡管理系統，幫助小型企業管理聯絡人、追蹤潛在客戶及跟進。
Salesmate
salesmate.io
推銷員是一款靈活且具成本效益的CRM應用，幫助企業管理聯繫人、交易及銷售任務，自動化流程並促進團隊協作。
Canopy
canopytax.com
Canopy是一款雲端會計和稅務實踐管理軟體，幫助會計事務所管理客戶、任務及文件，提升運作效率和客戶關係。
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是一款雲端客戶關係管理（CRM）軟體，幫助中小企業管理銷售、營銷和客服活動，並提供360度的客戶視圖。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai是一套基於生成式人工智慧的銷售軟體，專為B2C和B2B2C企業設計，提供CRM、分析及自動化工具，提升銷售效率。
Leadsales
leadsales.io
Leadsales是一款可整合WhatsApp、Facebook和Instagram的CRM工具，可以自動化銷售和客戶服務的潛在客戶管理。
Insightly
insightly.com
Insightly是現代且實惠的CRM，幫助企業集中管理客戶、銷售和業務數據，增強生產力，促進銷售和客戶關係。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM是一個集成的客戶關係管理平台，提供銷售跟踪、聯繫人管理、營銷自動化和客戶支援功能，適合中小型企業使用。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM是一款應用程序追蹤系統，幫助招聘機構管理候選人、客戶和聯繫人，提供簡歷解析、電子郵件集成等功能。
Method CRM
method.me
方法CRM是一個與QuickBooks無縫整合的客戶關係管理應用，提供在線客戶門戶和自動化服務，幫助企業管理客戶信息和提升效率。
NeoDove
neodove.com
Neodove是一款全面的CRM和撥號應用，旨在提升生產力和銷售，支持有效的客戶互動和數據管理。
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss是一個綜合性的銷售、行銷和自動化平台，幫助當地企業管理銷售流程和客戶互動。
Mekari Qontak
qontak.com
Mekari Qontak是一個客戶服務管理平台，整合多渠道互動，簡化查詢處理和通知發送，提升客戶滿意度。
Coretal
coretal.co
Coretal是一個多功能商業管理平台，提供專案管理、發票、客戶關係管理等功能，幫助用戶簡化流程和提高效率。
Nimble
nimble.com
Nimble是一個以關係為核心的CRM，提供可自訂的聯繫人記錄和簡易的看板工作流程，幫助管理客戶資訊並提高團隊效率。
Amwork
amwork.com
Amwork是一個平台，幫助企業輕鬆建立獨特的工作空間，整合CRM、專案管理、人力資源等功能，以提升工作效率和協作。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是一款專為中小企業設計的客戶關係管理應用，幫助用戶有效管理銷售行動和潛在客戶，簡化銷售流程。
eWay-CRM
eway-crm.com
eWay-CRM是與Microsoft Outlook整合的客戶關係管理工具，幫助用戶管理聯繫人、項目和交易。
VBOUT
vbout.com
VBOUT是一個營銷自動化平台，幫助企業集中管理社交媒體、電子郵件和著陸頁，並提供數據分析以提升行銷效果。
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