對話智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 埃及

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
對話智能 (CI) 軟體記錄、轉錄和評估銷售電話。透過仔細檢查這些電話，CI 軟體可以識別關鍵字和對話主題，使用戶能夠快速導航到記錄的銷售對話中的特定點進行深入分析。企業可以利用CI 軟體記錄與潛在買家的重要討論，找出潛在風險或不合規的對話主題，根據最佳實踐為新銷售代表提供指導，並探索從銷售電話分析和轉錄中得出的各種用例。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Outreach
outreach.io
Outreach 是領先的銷售執行平台，可協助面向市場的團隊有效率地建立並可預測地關閉更多管道。從勘探到交易管理再到預測，我們的平台利用自動化和人工智慧來幫助收入領導者提高整個收入週期中所有上市活動和人員的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在統一平台上提供銷售參與、收入情報和收入營運功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超過 5,500 家公司依靠 Outreach 為其營收組織提供支援。 Outreach 是一家私人控股公司，總部位於華盛頓州西雅圖，在全球設有辦事處。要了解更多信息，請訪問 www.outreach.io。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetG...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 語音助手，可協助在會議期間進行轉錄、總結筆記和完成操作。我們的 AI 助理 Fred 與世界上所有領先的網路會議平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等業務應用程式整合。記錄：即時記錄所有主要網路會議平台的會議。邀請螢火蟲或讓它自動捕捉它們。轉錄：Fireflies 可以轉錄即時會議或您上傳的音訊檔案。瀏覽文字記錄並同時收聽音訊。總結：AI超級摘要為您提供詳細的會議概述、大綱、會議記錄、關鍵字和行動項。在 5 分鐘內快速追蹤...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Gong.io
gong.io
看更多。了解更多。贏得更多。收入智慧平台（Gong 設計）透過準確了解客戶互動來實現組織轉型，從而提高業務效率、改善決策並加速收入成長。它使公司能夠在一個整合平台上捕獲、理解所有客戶互動並採取行動。 ，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等數以千計的創新公司信賴 Kong 為他們的客戶現實提供支援。龔是一家總部位於舊金山灣區的私人公司。 G2 的軟體使用者受眾將Gong 在2021 年和2022 年「百大最佳軟體產品」名單中排名第一。前50 名排名第一企業產品 50 強中端市...
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
Balto
balto.ai
Balto 將代理與人工智慧結合起來，以實現更好的對話並交付結果。表現最佳的聯絡中心信賴 Balto 的即時企業解決方案，以防止錯失銷售機會、代價高昂的合規錯誤以及負面的客戶體驗。 Balto 的成果令人震驚： - National General Insurance 將銷售轉換率提高了16% - AmTrust 將CSAT 分數提高了25% - Arsenal Business Growth 將爬坡時間縮短了83% - Florida Window & Door 將轉換率和預約率提高了30% - Junkluggers 將通話時間縮短了 6% 幫助您的客服人員和主管提高客戶滿意度、增加收入並...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智慧工具，可實現更好的客戶對話和對話洞察。它在客戶通話、錄音、轉錄和分析對話過程中發揮作用，即時為賣家提供有用的提示，幫助他們遵循最佳實踐並避免代價高昂的錯誤。每次通話後，Colibri 都會產生人工智慧會議摘要並建議後續步驟。它還提供呼叫分析，對於尋求改進領域的銷售人員和經理很有用。透過將 Colibri 與 Salesforce 整合來提高效率：每次會議後自動在 Salesforce 中記錄通話和 AI 會議記錄。將您的團隊從管理任務中解放出來，這樣他們就可以花更多時間完成交易。要了解更多信息，請訪問 colibri.ai
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一個由人工智慧驅動的對話智慧平台，可擷取和分析電話、視訊會議和電子郵件中的所有客戶互動，以便您的團隊達成目標。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
Sybill
sybill.ai
Sybill 是一款由人工智慧驅動的工具，可協助 GTM（上市）團隊改善銷售溝通和訊息傳遞。該工具分析買家在銷售電話中的肢體語言，以深入了解哪些內容能引起他們的共鳴。 每次銷售拜訪後，Sybill 都會建立準確的摘要並將其推送到 Slack + CRM。該工具可擷取報告中的每個單字和非語言反應，節省筆記的時間和精力。 Sybill 使用行為 AI 來追蹤通話期間參與者的肢體語言，並透過對話 AI 提供自動通話記錄、分享和分析。 此外，Sybill 還可以幫助行銷人員深入了解與買家角色產生共鳴的內容和訊息傳遞，並指導銷售領導者透過整體洞察來管理交易。 該平台還有一個行銷合作夥伴，可以匯總...
Allego
allego.com
Allego 是現代創收軟體的領先供應商。 GO 是 Allego 的現代收入支援平台，匯集了銷售、支援和行銷團隊，在一個綜合平台上提供 B2B 買家所需的體驗。憑藉其專利技術，GO 平台可確保收入團隊策劃正確的內容，讓銷售團隊充滿信心地獲勝，並在正確的時間以正確的方式與買家互動，以實現更快的銷售週期和更大的收入。 Allego 是四分之一道瓊工業平均指數公司、美國15 家最大銀行中的5 家、8 家最大保險公司中的4 家、全球5 家最大醫療器材公司中的4 家、10 家最大財富管理公司中的6 家值得信賴的選擇， 5 家最大的資產管理公司中的 5 家，以及許多其他全球企業。請造訪 Allego.c...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterr...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一個銷售參與平台，透過為 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他領先的 CRM 提供超可靠、輕鬆的自動化呼叫和簡訊來提高銷售團隊的績效。只需單擊即可從 CRM（或 Google Chrome 中的任何網頁）撥打電話或發送短信，每次互動都會自動記錄在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 擴充功能使銷售和其他面向客戶的團隊能夠透過一套進階通話和簡訊功能提高績效。 Kixie 會自動識別您在 Chrome 中造訪的任何網頁上的電話號碼，並在每個號碼旁邊放置一個點擊通話按鈕，以進行一鍵撥號。電話、簡訊、處置和活動都會自動記錄在您...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一個整合收入平台，可協助現代銷售組織和收入團隊透過專利的人工智慧指導達成更多交易、推動收入成長並降低風險。作為基於人工智慧的收入營運解決方案的行業領導者，Aviso AI 是唯一一家為銷售、行銷和客戶成功團隊提供最全面的智慧工具和解決方案的公司，可以發現每個客戶隱藏的收入機會。 Aviso AI 平台可分為六個核心支柱：1) 預測性預測 2) 交易智能 3) 活動與關係智能 4) 對話智能。 5) GTM 和客戶協作 6) CRM 自動化 我們的平台靈活且可擴展，可配置任何複雜的客戶層次結構。銷售領導、經理和銷售代表都可以從使用我們的管道管理、預測、交易協作和對話智慧工具中...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一個對話智慧平台，使用先進的深度學習模型為開發人員提供非結構化對話資料的即時轉錄和見解。 該工具為各行業提供解決方案，例如收入情報、活動和網路研討會、遠端協作、聯絡中心和招募情報。 Symbl.ai 的功能支援自訂追蹤器、摘要、主題建模、轉錄、對話分析以及用於語音、音訊和文字資料的預先建構 UI 和元件。 憑藉其 API 技術，Symbl.ai 可以對非結構化人類對話進行即時非同步語音識別，使該工具能夠透過單一 API 呼叫來添加智慧。 此外，該平台還透過批次/非同步請求在不到 400 毫秒的時間內提供即時關鍵字、短語和意圖檢測。 Symbl.ai 包含語音到文字...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 透過對話智慧幫助商業團隊最大化收入。透過 Jiminny，您可以記錄、轉錄和分析對話，從而獲得寶貴的客戶見解並全面了解績效。 Jiminny 是唯一能夠將優秀的銷售領導者轉變為優秀的銷售教練的合作夥伴，讓您能夠推動整個銷售團隊的真正變革並建立高績效的創收團隊。
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是領先的 GenAI 原生對話智慧平台，可協助企業發現客戶對話深處隱藏的見解、機會和風險。 Pathlight 是第一家充分利用大型語言模型 (LLM) 的力量來審查每一次客戶對話並以人類級別的準確性揭示隱藏見解的公司。透過將複雜的客戶互動提煉為可操作的、高層次的見解和趨勢，我們使企業及其領導者能夠深入了解其團隊與客戶之間發生的第一線情況，使他們能夠充滿信心地做出快速、大膽的決策。
Cordless
cordless.io
Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心，為客戶支援團隊提供內建對話智慧。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客戶支援經理能夠更好地進行 QA、確定培訓機會，Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心具有內建對話智慧的客戶支援團隊。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的CRM 的深度集成，Cord...
Attention
attention.tech
Attention是一個專門的人工智慧（AI）平台，旨在提高銷售部門的績效。該工具旨在增強您的 CRM 和銷售團隊的能力，提供一系列用於分析、培訓和提高效率的工具。 Attention 收集並分析客戶對話數據，以提供寶貴的見解，促進更了解銷售績效和客戶偏好。 它提供銷售培訓工具來簡化銷售代表績效的分析和改進。 Attention 還可以自動執行收入團隊的 CRM 任務，減少管理任務並協助銷售主管縮短銷售週期。 獨特的功能可協助銷售代表自動填寫 CRM，從而大幅節省手動輸入的時間。它展示了高度直觀的合規功能，確保所有活動都遵守當地法規。 此外，該工具還可以透過全面分析銷售代表的活動來改善...
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在優化客戶對話，是一款人工智慧會議助手，旨在幫助收入團隊從互動中獲取關鍵洞察，並在各種商業能力中表現更好。 該工具使用人工智慧系統來記錄、轉錄並提供客戶會議期間討論的要點的精確提煉，確保不遺漏任何關鍵細節。 該工具對各種專業人士都有好處，包括銷售、行銷、業務開發、專案經理以及產品和使用者體驗設計師，因為它在市場研究、追蹤投資組合筆記、捕捉客戶需求和活動等不同領域提供幫助。 它可以自動產生會議摘要和後續電子郵件，並使使用者能夠一鍵將客戶需求、行動項目和會議摘要保存在 CRM 中。 使用者還可以從單一或一組會議中提取相關見解。透過包含語言首選項，Laxis 支援多語言交互，...
Ender Turing
enderturing.com
安德圖靈辨識出在通話、聊天和視訊會議中表現最佳的人。使用它為每位員工提供最佳績效者的最佳實踐，以進行自我輔導並觀察績效成長。安德圖靈 (Ender Turing) 帶領您的銷售和客戶服務團隊實現更高的收入和更好的客戶服務。
Wudpecker
wudpecker.io
Wudpecker 會記錄您的銷售電話，產生高品質的筆記，並將其同步到您的 CRM。自動地。 Wudpecker 透過以下方式提高您的工作效率： - 自動根據客戶的話產生註解。 - 每週節省超過 5 小時的管理工作時間，例如使用註釋、操作項目等手動更新 CRM。精英銷售團隊使用 Wudpecker 來減少打字量並增加銷售量。
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易於使用的對話智慧解決方案，可揭示哪些行銷活動和管道正在產生呼入電話和簡訊、這些對話中發生了什麼，並支援數據驅動的決策，以提高數位行銷績效並最大限度地提高收入。從呼叫路由到呼叫結果，Marchex Marketing Edge 可協助您優化每個來電或簡訊的價值。
Meetric
meetric.com
利用人工智慧輕鬆有效地捕捉、分析和優化銷售會議，以增加收入和洞察力。只需與 Teams、Zoom 或 Google Meet 連接，或利用我們專為銷售而設計的會議平台將其提升到一個新的水平。
Scratchpad
scratchpad.com
追蹤管道中的變化並更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和領導者的現代體驗，使管理管道、檢查交易、指導和預測變得快速、簡單且令人愉悅。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠主動提高收入績效。...
Modjo
modjo.ai
Modjo 的使命是徹底改變銷售組織的工作方式，並成為歐洲對話智慧領域的領導者。 Modjo 的平台透過偵測所有客戶/潛在客戶互動中的關鍵資訊來幫助公司改善業務策略和執行。這使公司能夠深入了解現場發生的情況，做出正確的決策並取得更好的結果。 Modjo 受到超過 400 家歐洲公司的信賴，其中包括 Bouygues Telecom、Doctolib、WorkMotion、PayFit。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合規性和人工智慧對話智慧領域的領導者，也是市場上唯一為銷售和客戶服務團隊提供即時對話智慧和自動合規性的解決方案。 Gryphon 透過即時智慧引導每次對話，為代理商和最終用戶提供一流的體驗。 Gryphon 專有的合規引擎會根據 TCPA、收款、州、聯邦和其他謝絕來電清單自動篩選所有出站通信，以便企業可以增加收入，同時避免昂貴的違規費用。 Gryphon 能夠透過語音關鍵字提供即時建議和必要的內容，並透過進階情緒分析讓座席立即了解通話品質。 Gryphon.ai 提供每次創建完美對話的能力！
Knowtworthy
knowtworthy.com
會議很糟糕。但他們不必這樣做。 Knowtworthy 提供會議生產力功能，例如即時會議記錄分享和協作編輯，以協助您和您的團隊召開有效的會議。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 是產品開發團隊的人工智慧會議助手。 — 建立議程— 舉辦更有效的會議— 記錄AI 會議記錄、文字記錄和視訊— 為產品會議設計的範本（站立會議、規劃、使用者研究等） — 捕捉行動項目並更新您的看板（Jira、Asana 等） — 團隊決策的即時儲存庫（Confluence、概念、文件）自動化您繁忙的工作並專注於建立事物。由 Atlassian、Zoom 和 Y Combinator 提供支援。
Capturi
en.capturi.com
創造價值的對話從這裡開始。作為斯堪的納維亞地區領先的對話分析平台，Capturi 使用人工智慧和先進的機器學習演算法將客戶對話轉化為具體且可衡量的價值。 Capturi 分析了來自200 多個品牌的超過3000 萬條客戶對話，證明使用對話分析的公司可以實現...： - 透過專注於改善與客戶的對話，客戶滿意度提高20-40% - 優化15- 25%透過自動化手動任務和最大程度地減少知識差距來減少營運- 透過確定哪些贏回策略適合您的部門，客戶保留率提高了30% Capturi 的人工智慧平台受到大型斯堪的納維亞組織內客戶中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、Coop、...
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一款即時呼叫指導軟體，可確保合規性、降低風險並在每次通話中為座席提供指導，從而幫助您的團隊一次完成任務。消除通話中的不確定性，並為您的客服人員提供即時的功能。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 透過人工智慧驅動的見解幫助聯絡中心提高收入和客戶保留率。 Enthu.AI 可實現 100% 的客戶對話監控、自動顯示重要的交互，並透過個人化和針對性的指導和培訓幫助品質團隊提高座席績效。 Enthu.AI 適用於收入和支援功能，有助於優化座席績效，從而在呼叫 QA 效率、客戶滿意度評分、新座席入職以及座席培訓和輔導時間方面取得可衡量的收益，最終影響收入。欲了解更多信息，請訪問 https://enthu.ai
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Convin
convin.ai
Convin 是一款由人工智慧支援的聯絡中心軟體，它使用對話智能來記錄、轉錄和分析客戶對話。 Convin 支援全通路聯絡中心，並對通話、聊天和電子郵件進行品質審核。它是您的一站式解決方案，可透過整體提高座席績效、提升客戶體驗並提高聯絡中心投資報酬率，將您的聯絡中心績效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要產品： 1. 品質管理系統：它是您的一站式解決方案，包括呼叫監聽、隨機產生器（用於抽樣）、呼叫審計和自訂報告。留下音訊和視訊評論以獲得直覺回饋並提示自動發送報告和回饋。 2. 自動 QA：透過自動 QA 消除隨機抽樣、人為偏差和不準確的評分。監控每一次對話，包括電話、聊天和電子郵件，以了...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 是語音和語言人工智慧領域的世界領導者。我們教機器理解和說人類語言。我們每年處理數十億分鐘的語音數據，是語音技術和應用於語言的生成人工智慧的先驅。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確—...
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受監管的公司能夠使用我們的語音分析 AI 軟體檢查聯絡中心的 100% 交互，幫助提高營運效率、捕捉投訴、識別弱勢客戶並提供卓越的客戶體驗。面對日益增加的監管壓力和消費者的不信任，金融服務公司必須監控 100% 的客戶互動。這是一個再熟悉不過的挑戰：公司如何確保 100% 的客戶通話得到有效監控以保證質量，並以可擴展、經濟高效且客觀準確的方式進行監控？ Voyc 可協助公司自動識別具有監管重要性的交互，例如投訴和弱勢客戶，指出需要特別關注的呼叫，提高代理績效並自動化 QA 工作流程。 Voyc 承諾快速實施、易於使用和銀行級安全性，致力於徹底改變您的品質保證流程。