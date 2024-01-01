合約管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

DocuX

docux.ai

讓您的文件和合約處於自動駕駛狀態。 DocuX 是唯一一個由人工智慧驅動的平台，可讓您管理文件和合約的整個生命週期——從創建和協作到電子簽名和長期存檔。我們的智慧工作區可在幾分鐘而不是幾小時內完成工作，該工作區會自動確定您的文件優先順序並為您收集所需的批准和電子簽名。從 500 多個內建的、經過法律審查的協議、表格、合約、政策等範本中進行選擇。 （價值超過 5 萬美元，適用於所有付費計劃，無需額外費用。）DocuX 預設為所有用戶提供銀行級安全性。只需點擊幾下，您就可以將目前的工具和平台與 DocuX 整合。使用DocuX 的團隊報告稱，生產力提高了80%、成本降低了70%、交易完成速度加快了...