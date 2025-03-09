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AI 聊天機器人代表了人機互動的重大進步，利用尖端的人工智慧 (AI) 技術讓用戶參與與人類互動非常相似的對話。與依賴預先定義腳本的傳統聊天機器人不同，人工智慧聊天機器人採用自然語言理解 (NLU) 和機器學習 (ML) 演算法，以動態且情境相關的方式理解和回應使用者輸入。 人工智慧聊天機器人的核心在於大型語言模型 (LLM)，這是在大量資料集上訓練的複雜機器學習模型。這些模型使聊天機器人能夠產生模仿人類語言模式和細微差別的回應，透過提供個人化和情境適當的互動來增強使用者體驗。透過分析大量數據，法學碩士使聊天機器人能夠理解上下文、預測用戶需求並自主產生有意義的回應。 人工智慧聊天機器人的顯著特徵之一是它們能夠作為獨立產品獨立運行，無需整合到現有應用程式或網站中。雖然一些解決方案提供與專有業務系統的整合功能，但人工智慧聊天機器人被設計為自主運行，為用戶提供無縫、直觀的對話體驗。 人工智慧聊天機器人的多功能性使它們能夠執行廣泛的任務，包括提供資訊、提供建議，甚至產生內容。此外，這些聊天機器人不斷從使用者互動中學習和改進，隨著時間的推移增強其回應能力和功能。透過分析用戶回饋和行為，人工智慧聊天機器人可以適應個人偏好並完善其對話能力，從而提供越來越人性化的體驗。 人工智慧聊天機器人在各個領域都有應用，包括客戶服務、內容生成、個人協助等。它們徹底改變使用者與技術互動的潛力在於它們能夠提供滿足個人需求和偏好的直覺和自適應介面。 要被歸類為人工智慧聊天機器人，產品必須利用NLU 和ML 等先進的人工智慧技術，作為獨立解決方案獨立運行，根據用戶輸入提供個人化回應，從用戶互動中不斷學習和改進，並促進用戶回饋以增強性能。這些標準確保人工智慧聊天機器人能夠提供反映人類互動的複雜對話體驗，同時在不同領域提供實用性。
提議新的應用程式
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
younet.ai
younet.ai
Younet 是一個由人工智慧 (AI) 提供支援的創新平台，使用戶能夠根據其數據知識創建個人化的 AI 模型。我們的平台利用自然語言處理 (NLP) 的力量來理解用戶查詢並提供準確的回應。 Younet 的應用程式涵蓋客戶服務、行銷、科學、銷售、分析和客戶參與等領域，對於尋求深入了解客戶行為並提供個人化體驗的企業而言，Younet 是一款多功能工具。它也可以用於個人用途來解決智力任務。透過 Younet 體驗人工智慧的未來。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在徹底改變企業使用人工智慧的方式。我們開創性的人工智慧作業系統是同類產品中的第一個，它連接了專門的人工智慧代理網絡，使它們能夠完美和諧地協同工作。與整體人工智慧不同，這種協調方法可以實現更複雜、更具適應性的解決方案，從而推動超高性能，並使企業能夠在競爭格局中實現前所未有的效率和創新。 協調AI是SmythOS的核心。它將孤立的人工智慧工具轉變為一個有凝聚力的網絡，自動化各個業務領域的複雜工作流程。這種協同作用放大了成果，使人工智慧不僅是一種工具，而且是一種策略合作夥伴。 借助 SmythOS，我們讓這個未來變得簡單、便利且強大，為企業提供在競爭激烈的世界中蓬勃發展所需的工具。 歡迎來到智慧宇宙。歡迎來到 INK Content, Inc. 公司 SmythOS。
WorkHub
workhub.ai
WorkHub是一個由AI驅動的團隊成功平台，為遠程團隊提供協作工具，以實現混合工作，提高參與度，生產力和員工士氣。 該平台旨在通過一個平台滿足連接，協作和慶祝的所有需求。它以其他平台的價格為1/5提供負擔得起的會議，門票，認可和獎勵。 它還為內部和外部團隊成員提供了通用連接性，並具有無憂的音頻/視頻會議和消息傳遞功能。此外，它還具有一個售票系統，可用於管理團隊任務和客戶查詢，並通過共享的郵箱集成提供無縫的客戶體驗。 Workhub是一個負擔得起的解決方案，對於希望提高混合工作場所效率和連通性的團隊。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一個適用於電子商務商店的人工智慧客戶支援平台，可自動執行日常任務的客戶支持，並讓您的團隊只處理特殊情況。與主要電子商務平台和幫助台一鍵集成、售前和售後人工智能支持以及屢獲殊榮的 24/7/365 實時客戶支持，幫助任何規模的品牌設置和集成我們的人工智能 - 所有沒有誇大的成本。
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款專為企業客戶打造的開創性雲端應用程序，使他們能夠利用自己的企業資料來利用 genAI 功能。 Denser 使用戶能夠提出全面的對話式查詢，並從資料集中獲得精確的回應。
Zoi
askzoi.ai
Zoi 是一個由 ChatGPT 技術支援的對話式人工智慧平台，專門設計用於將網站訪客轉化為潛在客戶。透過分析現有的網站內容、手冊和其他文檔，Zoi 可以對訪客的查詢提供客製化回應，並在此過程中產生潛在客戶。 Zoi 的獨特之處在於它能夠收集訪客/潛在客戶的人口統計和意圖數據，使其能夠根據訪客角色自訂對話並修復會議/演示。
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai 的建立是為了解決企業在聊天機器人方面面臨的所有現有問題。它提供的不僅僅是基於文字的回應，速度快、價格實惠，並且與任何網站或行業（包括 Shopify、Wordpress）相容。透過 Voxal.ai，您可以輕鬆推動成長並提高客戶參與度、提升品牌知名度並最大限度地提高轉換率。
Salebot
salebot.ai
SaleBot是一款多平台的聊天機器人建構工具，協助企業自動化客戶互動、管理銷售流程，並分析客戶行為。
InsertChat
insertchat.com
Insertchat是一個高級AI驅動的聊天小部件，旨在增強您網站上的用戶參與度和簡化客戶支持。通過與現有站點無縫集成，Insertchat提供了一種與訪問者聯繫的動態和互動方式，提供實時幫助和個性化互動。 * AI驅動的響應：利用高級人工智能來對用戶查詢提供準確，及時的響應，以確保高水平的參與度和滿意度。 *無縫集成：可以輕鬆地與各種網站平台和技術集成，從而使實施直接無憂。 *可自定義的小部件：允許您量身定制聊天小部件的外觀和行為，以匹配您網站的品牌和風格。 * 24/7的可用性：提供全天候的支持，確保您的用戶可以在需要時獲得幫助，而無需人工干預。 *多語言支持：提供多種語言的支持，使全球受眾訪問它，並增強非英語揚聲器的用戶體驗。 *分析和見解：跟踪用戶交互並提供詳細的分析，以幫助您了解用戶行為並改善支持策略。
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax 是一個先進的人工智慧聊天機器人平台，旨在利用您獨特的業務數據提供高度準確和高效的客戶服務解決方案。 ChatMax 由專有的大語言模型提供支持，提供安全、隱私優先的環境，可與您的企業需求無縫整合。
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot 是一款先進的人工智慧代理，旨在與 Gorgias 服務台無縫整合。它提供自動化、類人的對話支持，可立即解決客戶問題，從而顯著減少回應時間和營運成本。 主要特點： * 即時人工智慧解決方案：PerfectBot 在 Gorgias 應用程式中工作，為客戶的詢問提供即時答案。 * 多源培訓：人工智慧從您的幫助中心、過去的客戶票證、Shopify 產品詳細資訊、政策和部落格內容中學習。 * 高自動化率：自動化超過 60% 的客戶工單，使人工代理商能夠專注於更複雜的問題。 * 智慧移交場景：PerfectBot 可以將複雜的問題重新指派給人工代理，確保無縫的客戶支援。 * 自訂：您可以個性化機器人的名稱、頭像、問候語和切換場景，以與您的品牌保持一致。 * 內建 Gorgias 小工具：修改 AI 回應、訓練代理並直接在 Gorgias 應用程式中自訂切換。
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI是一款在WhatsApp上提供AI聊天機器人體驗的應用，幫助用戶提高效率和創造力，支持文檔互動、文字生成等功能。
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI 是一個人類等級的文字、語音和視訊對話人工智慧平台。我們幫助企業將語音和文字對話功能嵌入任何環境中。透過一次集成，它可以創建針對特定行業流程和用戶行為的多渠道智慧對話。
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark 提供由人工智慧驅動的聊天機器人，旨在增強客戶服務和參與度。這些聊天機器人跨多個管道運行，包括網站、社交媒體和訊息應用程序，提供 24/7 支援。主要功能包括自動化客戶服務、銷售協助、預約安排以及與 Square Booking 和 Calendly 等平台的整合。 ChatSpark 的聊天機器人是可自訂的、多語言的，能夠處理大量查詢，適合各種規模的企業。該服務旨在降低成本、提高效率並提供個人化的客戶體驗。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
KaraboAI
karabo.ai
使用您自己的資料建立自訂 AI 聊天機器人，這些機器人不僅響應用戶請求，而且還執行操作。
Seam AI
getseam.ai
Seam AI 是一個專注於智慧型裝置和 IoT（物聯網）技術無縫整合的尖端平台。 GetSeam 旨在增強連接性和簡化操作，提供的工具和服務使企業和個人能夠更輕鬆地透過單一、統一的介面管理和控制各種智慧型裝置。 GetSeam 專注於互通性、安全性和易用性，旨在簡化現代智慧技術的複雜性，使用戶更容易使用且高效。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位數位財產經理助理。它使用人工智慧為物業經理 24/7 回覆簡訊和電子郵件。 STAN 於 2019 年由兩位前物業管理高管創立，他們在該行業工作了 20 多年，並曾在北美最大的管理公司工作。 STAN 是一個屢獲殊榮的平台，已獲得羅傑斯、聯邦快遞、國家研究顧問、喬治布朗學院、加拿大新創公司、滑鐵盧加速器中心等機構的認可！
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat 是一款 AI 驅動的聊天工具，提供即時的聊天機器人響應，支援內容創建、團隊協作及客戶互動。
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT 是一個自主 AI 代理平台，使用戶能夠直接在瀏覽器中創建、部署可自定義的 AI 代理，用於完成各種任務。
AiryChat
airychat.com
AiryChat是一個基於AI的虛擬助手聊天平台，幫助用戶在工作、學習及生活中獲得個性化支持和建議。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai是一款無代碼的AI應用程序構建器，使用戶能創建自定義AI應用，進行任務自動化、內容生成及問題解答等。
Arconar
arconar.com
Arconar是一個人工智慧模組市場，可以讓我們透過基於人工智慧模型的各種模組來獲得準確的內容結果。該市場包括根據用戶需求量身定制的模組，例如創建 Google 廣告、創建 Instagram 廣告、撰寫部落格文章、為電子商務網站創建產品標題以及許多其他不同的工具。
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI是一個擁有Chatgpt，Gemini和Claude的多合一平台，也是數千種全球AI產品的導航器。 * AI商店：Chatgate AI的最大賣點是AI商店，您可以在其中找到成千上萬的AI工具和平台可以嘗試，涵蓋了所有類型的生成AI。雖然如果您可以分割這些工具來更快地尋找這些工具，那將很方便，但是您不能以各種各樣的選擇來爭論。 * GPTS：Chatgate AI還提供了針對特定需求量身定制的聊天機器人的訪問權限，例如代碼顧問，激勵助手等。這些工具本質上與Chatgpt相同，但是具有新鮮的油漆工作，使它們更適合特定需求。儘管這些不同的應用程序目前沒有太大差異，但隨著技術的進步，它們有很大的潛力可以改善。 * AI Chatbots：Chatgate AI還具有自己的內置AI功能，可讓您使用一系列聊天機器人來提出問題，擴展想法，甚至生成完整的內容，就像我們在上面的示例中所做的那樣。
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一個為各行業提供人工智慧驅動的聊天機器人服務的網站，包括客戶服務、電子商務、銀行、教育等。 Jaweb 提供人工智慧驅動的聊天機器人平台，以實現自動化和增強客戶支援體驗。聊天機器人旨在處理高達 80% 的客戶查詢和問題，從而縮短解決時間。該平台聲稱可以透過智慧、個人化的互動來提高銷售轉換率並提高客戶參與度。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 是一款AI驅動的對話式數據分析工具，用戶可透過自然語言提問並獲取即時報告和資料洞察.
Chat Data
chat-data.com
聊天資料是一個多功能平台，旨在創建人工智慧聊天機器人並將其整合到網站上。這些可自訂的聊天機器人可以使用使用者提供的資料進行訓練，這些資料可以是文件或相關網站內容的連結。 聊天機器人旨在回答與其所教導內容相關的問題，從而協助提供 24/7 客戶支援。除了創建通用聊天機器人之外，聊天資料還提供用於創建醫療聊天機器人的專用模型。 這些醫療聊天模型還可用於開發具有特定語言和個性特徵的聊天機器人。使用者可以選擇 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作為其聊天機器人的模型。 該平台支援多種語言，從而確保全球受眾的可用性。聊天數據使用戶能夠與其他人分享他們的聊天機器人創作。 它還強調資料隱私，確保對話歷史記錄不會儲存在其伺服器上，而是保留在使用者的瀏覽器中。該平台允許用戶個性化他們的聊天機器人訓練流程，並將聊天機器人小部件直接與自訂模型端點整合。 該介面可以根據用戶的品牌個性進行定制，並可以使用不同類型的資料格式來訓練聊天機器人。還提供高級功能，例如整合常見問題解答連結、自訂聊天機器人的外觀、整合第三方工具以及對公共聊天機器人實施速率限制。 該平台整合了分析工具，使用戶能夠從聊天機器人對話中獲得洞察，了解用戶群的地理位置，並為未來的互動收集線索。 The usage of medical chat models also complies with HIPAA, using industry-standard data encryption methods.Overall, Chat Data is designed to give users wide-ranging control over their chatbot creations, from their training process and appearance to their end-use and analytical回饋.
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是用於網站通知、模式和人工智慧聊天機器人的 CMS（內容管理系統）。它可以幫助行銷人員發起活動來提高網站轉換率，而無需任何技術專業知識。
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot 是一款由人工智慧驅動的聊天機器人，可整合和解釋來自各種來源的數據。它簡化了數據分析並以用戶友好的格式呈現見解，使您能夠做出明智的決策。
Droxy
droxy.ai
使用 Droxy 將任何內容轉變為引人入勝的 AI 聊天機器人。非常適合加強教育、商業等領域的知識分享。 Droxy 讓您可以創建面向客戶的 AI 代理，它們了解您業務的一切，並可以用您品牌的聲音與客戶交談。這些代理商可以透過各種管道處理廣泛的客戶查詢、確定潛在客戶資格、預約並回答有關您的產品和服務的複雜客戶問題。它們易於構建、管理、監控和擴展 - 您可以在幾分鐘內準備好代理！
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Jasper
jasper.ai
賈斯珀是一款AI驅動的內容創建工具，幫助用戶以其品牌語氣快速生成高質量內容，支持多平台操作。
Simplified
simplified.com
簡化是一款集設計、撰寫文案、製作視頻和社群發布於一體的應用，旨在提高內容創建的效率與協作性。
Tidio
tidio.com
Tidio是一款客戶服務軟體，提供即時聊天、聊天機器人和AI支援，幫助企業提升客戶支援和銷售。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic是一款AI寫作工具，提供內容創建、音頻生成及圖像創作的全面功能，並支援多種平台的聊天機器人整合。
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT是一款免費的AI應用，提供文本對話、數據分析、文件編輯與多語言支持，適合個人與專業用途。
Perplexity
perplexity.ai
困惑AI是一款基於AI聊天機器人的研究搜索引擎，能以自然語言回答查詢並提供網頁來源連結。
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini是一款AI應用，可協助用戶進行寫作、學習和圖片生成，並支援多種輸入方式，提供即時信息和摘要。
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API 金鑰都儲存在您的裝置本機，除了您之外沒有人可以看到它們。
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys是一個網頁基礎的AI應用程序，旨在簡化複雜任務並提高生產力，可自定義並適用於各種使用情境。
Relevance AI
relevanceai.com
相關性AI是一個平台，幫助企業創建和管理AI代理，自動化銷售、營銷和客戶支持等任務，無需編碼技能。
Magai
magai.co
Magai是一個基於AI的平台，幫助內容創作者加速創作過程，提供強大的內容生成和編輯工具。
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI是一家由人工智慧驅動的科技公司，專門為企業提供對話式人工智慧解決方案。該公司的目標是利用聊天機器人來幫助企業自動化和簡化其客戶服務和支援操作。 EBI.AI 提供人工智慧驅動的解決方案，可根據每個企業的獨特需求進行客製化，旨在幫助企業提高客戶滿意度、降低成本並提高效率。
ODIN
getodin.ai
ODIN是一款多功能AI應用，旨在提高工作效率，提供智能摘要、圖像分析、文檔創建與管理等功能，適用於企業和個人使用。
Andi
andisearch.com
Andi是一款AI驅動的搜索引擎，提供直接的問答和資訊摘要，確保私隱且不跟踪用戶數據，強調可靠性與用戶對話體驗。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot是一款易於使用的聊天機器人建立工具，用戶可快速創建AI聊天機器人，支持多種文件格式及音視頻內容的信息提取。
AfforAI
afforai.com
AfforAI是一款AI聊天機器人，幫助用戶搜尋、總結和翻譯資料，簡化學術研究和寫作流程。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是一個市場情報平台，提供公私內容的即時見解，幫助企業進行資料搜索和決策分析。
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休無止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最低標準並幫助他們注意到回應中的潛在風險來提高客戶參與的品質。 Twig 可以與最受歡迎的文件和知識庫產品集成，並清理數據，刪除任何個人識別資訊 (PII) 以確保隱私保護。 Twig 是一款人工智慧工具，旨在透過提供準確、相關且快速的技術問題回應來顯著增強客戶體驗。
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI 是一款針對客戶成功團隊的生成式 AI 工具，提供無代碼環境自訂代理，支援多語言，提升工作流程效率。
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot 是一個AI生產力工具，整合於Microsoft 365，幫助用戶提高效率、自動化任務和生成內容.
Persana AI
persana.ai
Persana AI是一款AI驅動的銷售資訊工具，幫助企業挖掘潛在客戶、優化銷售流程並提高收益。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT是一個協作平台，幫助團隊整合AI工具，共同提高生產力及創造力。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一個人工智慧生產力平台，可協助公司讓每位員工都能存取並可操作其資訊。其 Dash AI 知識助理可立即回答與工作相關的問題，產生相關內容，尋找文件、訊息、任務等。除了 Web 介面之外，Dash AI 還具有強大的 Slack 整合。它可以添加到公司 Slack 頻道中，可以自動回覆常見問題。 Dashworks 目前與公司技術堆疊中的 20 多個應用程式整合。
Swimm
swimm.io
Swimm是一款旨在增強開發團隊知識共享和文檔管理的工具，幫助開發人員快速了解和貢獻代碼。
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