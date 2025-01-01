替代項 - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit是一款幫助教練設計、管理和監控客戶健身計劃的應用程序，支持在線及面對面培訓，並提供營養跟踪功能。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me是一個健身教練和客戶的數位平台，提供個性化的健身、營養及習慣指導，並支援進度追蹤和客戶管理。
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach是一款針對私人教練的應用，提供個性化訓練計劃、實時溝通和進度跟蹤功能，幫助提升客戶的健身體驗。
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。
Wodify
wodify.com
Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。
Fitr
fitr.training
FITR 是全球運動教練使用的個人訓練平台，提供在線訓練服務，幫助管理客戶和銷售。
WeStrive
westrive.com
WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach是一款個人教練軟體，用於計劃、記錄和追踪健身進度，支持用戶創建自定義練習和社交互動。
My PT Hub
mypthub.net
我的PT Hub是一款幫助個人教練和營養學家管理客戶、制定營養及運動計劃的應用，並支持進度追踪和客戶參與。
RYPT
rypt.app
RYPT是一個運動表現教練平台，幫助多學科教練團隊有效管理運動員培訓計畫和數據，提升運動表現並降低受傷風險。
Hubfit
hubfit.io
Hubfit 是一個全方位的平台，幫助線上私人教練簡化客戶管理，包括運動計畫、餐飲計畫、進度追蹤和報到管理。
TeamUp
goteamup.com
TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit 是一款健康管理應用，提供個性化健身計劃、營養跟踪和進度監控，幫助用戶達成健身目標。
PT Distinction
ptdistinction.com
PT Distinction是一款幫助個人訓練師創建和管理客戶健身計劃的應用程式，具備進度追蹤和客戶通訊工具。
StrengthPortal
strengthportal.com
StrengthPortal 是一個個人培訓平台，幫助健身專業人士管理訓練計劃、客戶溝通及跟踪進度，提供整體健身解決方案。
AppToFit
apptofit.com
AppToFit 是一款自動化客戶跟進和付款提醒的應用程式，能夠發送會員到期提醒，並整合生物辨識以限制未經授權的用戶使用。
Cocast.fit
cocast.fit
Cocast.fit 是一個創新的個人訓練科技平台，幫助專業訓練師簡化業務，提供客製化訓練計畫、管理客戶與進度追蹤等功能。
PTminder
ptminder.com
PTminder是一款為個人教練設計的商業管理軟體，提供客戶管理、日程安排、支付、鍛煉計劃及營養計劃等功能。
ONI Workout
oniworkout.co.nz
ONI鍛煉應用程序幫助健身教練建立、分享和跟蹤鍛煉計劃，並支持用戶達成健身目標，提供個性化的計劃和進度跟踪。
Omnify
getomnify.com
Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。
ClubReady
clubready.club
ClubReady是一款全面的健身管理軟件，幫助健身中心管理會員、計費、預約，並提供數據分析和自動化工具。
FitSW
fitsw.com
FitSW 是一款健身管理應用，幫助培訓師在線跟踪客戶的健身進展、計劃鍛煉和飲食，並管理約會及付款。
Gymvio
gymvio.com
Gymvio 是一款健身教練客戶管理應用程式，能設計訓練計畫、飲食、追蹤進度、安排約會等功能。
AthletaDesk
athletadesk.com
田徑運動是一款為個人教練和培訓師設計的業務管理軟體，提供客戶管理、日程安排、計費和營銷功能，支持多設備訪問。
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus 是一個運動員管理系統，幫助教練跟蹤運動員表現，整合數據，並簡化訓練過程。適用於專業和大學運動隊。
Fit Ferret
fitferret.com
FIT雪貂是一款健身管理應用，支持個性化目標設定、進度跟蹤及營養管理，幫助用戶達成健身與健康目標。
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。
BridgeTracker
bridgeathletic.com
BridgeTracker是一個幫助用戶追蹤和分析培訓進度的應用，提供個性化的訓練計劃以提升運動表現。
Trainin
trainin.com
Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。