替代項 - SugarWOD

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit是一款幫助教練設計、管理和監控客戶健身計劃的應用程序，支持在線及面對面培訓，並提供營養跟踪功能。

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me是一個健身教練和客戶的數位平台，提供個性化的健身、營養及習慣指導，並支援進度追蹤和客戶管理。

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach是一款針對私人教練的應用，提供個性化訓練計劃、實時溝通和進度跟蹤功能，幫助提升客戶的健身體驗。

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business應用程序簡化健身和健康業務的管理，提供預訂、客戶互動及數據分析工具，以提升效率和客戶體驗。

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify是一款健身管理軟體，幫助健身房和工作室管理業務，包括會員管理、日程安排和出勤追踪等功能。

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR 是全球運動教練使用的個人訓練平台，提供在線訓練服務，幫助管理客戶和銷售。

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive 是一款個人訓練軟體，提供課程建立、客戶管理、進度追蹤、營養計算等多種工具，幫助教練提升工作效率。

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach是一款個人教練軟體，用於計劃、記錄和追踪健身進度，支持用戶創建自定義練習和社交互動。

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

我的PT Hub是一款幫助個人教練和營養學家管理客戶、制定營養及運動計劃的應用，並支持進度追踪和客戶參與。

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT是一個運動表現教練平台，幫助多學科教練團隊有效管理運動員培訓計畫和數據，提升運動表現並降低受傷風險。

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit 是一個全方位的平台，幫助線上私人教練簡化客戶管理，包括運動計畫、餐飲計畫、進度追蹤和報到管理。

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp 是一款適用於健身工作室、健身房及教練的管理軟體，方便地管理面對面、線上及隨選服務，提升客戶體驗。

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit 是一款健康管理應用，提供個性化健身計劃、營養跟踪和進度監控，幫助用戶達成健身目標。

PT Distinction

PT Distinction

ptdistinction.com

PT Distinction是一款幫助個人訓練師創建和管理客戶健身計劃的應用程式，具備進度追蹤和客戶通訊工具。

StrengthPortal

StrengthPortal

strengthportal.com

StrengthPortal 是一個個人培訓平台，幫助健身專業人士管理訓練計劃、客戶溝通及跟踪進度，提供整體健身解決方案。

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit 是一款自動化客戶跟進和付款提醒的應用程式，能夠發送會員到期提醒，並整合生物辨識以限制未經授權的用戶使用。

Cocast.fit

Cocast.fit

cocast.fit

Cocast.fit 是一個創新的個人訓練科技平台，幫助專業訓練師簡化業務，提供客製化訓練計畫、管理客戶與進度追蹤等功能。

PTminder

PTminder

ptminder.com

PTminder是一款為個人教練設計的商業管理軟體，提供客戶管理、日程安排、支付、鍛煉計劃及營養計劃等功能。

ONI Workout

ONI Workout

oniworkout.co.nz

ONI鍛煉應用程序幫助健身教練建立、分享和跟蹤鍛煉計劃，並支持用戶達成健身目標，提供個性化的計劃和進度跟踪。

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify是一個雲端預約和排程解決方案，提供會員管理、付款處理及客戶管理工具，適用於各種業務。

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady是一款全面的健身管理軟件，幫助健身中心管理會員、計費、預約，並提供數據分析和自動化工具。

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW 是一款健身管理應用，幫助培訓師在線跟踪客戶的健身進展、計劃鍛煉和飲食，並管理約會及付款。

Gymvio

Gymvio

gymvio.com

Gymvio 是一款健身教練客戶管理應用程式，能設計訓練計畫、飲食、追蹤進度、安排約會等功能。

AthletaDesk

AthletaDesk

athletadesk.com

田徑運動是一款為個人教練和培訓師設計的業務管理軟體，提供客戶管理、日程安排、計費和營銷功能，支持多設備訪問。

CoachMePlus

CoachMePlus

coachmeplus.com

CoachMePlus 是一個運動員管理系統，幫助教練跟蹤運動員表現，整合數據，並簡化訓練過程。適用於專業和大學運動隊。

Fit Ferret

Fit Ferret

fitferret.com

FIT雪貂是一款健身管理應用，支持個性化目標設定、進度跟蹤及營養管理，幫助用戶達成健身與健康目標。

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd 是一個健身應用程序，幫助健身教練創建個性化鍛煉和飲食計劃，並追蹤客戶的進度和互動。

BridgeTracker

BridgeTracker

bridgeathletic.com

BridgeTracker是一個幫助用戶追蹤和分析培訓進度的應用，提供個性化的訓練計劃以提升運動表現。

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin 是一款全能軟體，幫助運動企業自動化行政、規劃和聯繫，適合個人訓練、健身、瑜伽和拳擊等工作室使用。

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