StartMeeting® 為企業空間提供無限的音訊和視訊會議服務。因為我們是營運商和會議網絡，所以我們能夠透過真正變革性的定價來擾亂市場。我們為中小型企業提供業界領先的 12.95 美元/月/主機定價套餐，並且還為大型企業客戶提供真正革命性的 6,000 美元/月套餐。 6,000 美元/月的套餐允許任何規模的企業以每月固定費率擁有無限數量的主機。透過按主機定價和無限主機定價，您將獲得易於使用的協作工具，為您和您的團隊提供無限的高清品質音訊和視訊會議以及螢幕共享。每個帳戶還包括： • 最多可容納1,000 名參與者的高清音訊和視訊會議• 螢幕共享和繪圖• 會議錄製和回放• 10 GB 儲存空間• 自訂保持音樂和問候語• 自訂會議牆• 國內撥入號碼65 個國家/地區…並且還在增加 透過 StartMeeting®，您可以接觸最大的會議公司之一。自 2001 年以來，我們的網路已在全球承載了超過 20 億次電話會議，使我們成為世界第二大會議網路。這種規模和規模讓我們能夠提供我們所做的定價，也幫助我們建立這樣一個精簡的企業級應用程式。如需了解更多信息，請訪問 www.startmeeting.com 或致電 (844) 800-4000。

目錄 : Business 視訊會議軟體

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