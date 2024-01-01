視訊會議軟體 - 最受歡迎的應用程式

視訊會議軟體促進音訊會議、視訊聚會和研討會的線上交流，提供聊天、螢幕分享和錄製等功能。這些工具旨在促進遠距離或國際邊界的通信，促進協作並最大限度地減少差旅費用。它們使各級員工能夠主持或參加與同事、合作夥伴或客戶的虛擬會議，無論地理位置如何。 透過消除自發性討論和重要會議中親自出席的需要，視訊會議解決方案提高了便利性，簡化了所有相關方的日常工作，加強了客戶關係，並促進了團隊之間的透明溝通。此外，某些系統與行銷自動化和 CRM 軟體無縫集成，從而能夠在會議期間同步重要業務數據，並促進有效的後續溝通和聯絡人帳戶的更新。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前稱為 Hangouts Meet）是 Google 開發的一項視訊通訊服務。它是替代 Google Hangouts 的兩個應用程式之一，另一個是 Google Chat。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數量超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。2012 年 2 月，Skype 同時線上用戶數為 3,400 萬。2020 年 3 月，Skype每月有1億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數量比上個月增加了 70%。Skype 於 2003...
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Whereby
whereby.com
無需登入或下載即可輕鬆召開視訊會議。具有螢幕分享、錄製等功能的視訊會議。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Zoho Meeting
zoho.com
滿足您的線上會議和網路研討會需求的網路會議軟體。 Zoho Meeting 是一個安全的線上會議平台和網路研討會解決方案。隨著世界擁抱遠距工作，線上應用程式（尤其是網路會議軟體）的安全和隱私正在成為人們關注的話題。 Zoho Meeting 遵循協議，透過加密並遵守國際公認的安全和隱私標準來保護您的線上資訊。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容納 1,000 名參與者的高清音訊會議、螢幕分享和視訊會議。註冊一個免費帳戶。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 讓用戶可以在線上見面和聊天，Amazon Chime SDK 讓開發人員可以將音訊和視訊協作添加到他們的應用程式中。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 透過線上活動接觸、參與和發展您的社區。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 讓技術服務供應商能夠利用屢獲殊榮的 MSP 技術和 IT 管理軟體套件更快地實現其目標。
Ring4
ring4.com
經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
JioMeet
jio.com
視訊會議應用程式 - JioMeet 是最好的免費團隊協作和視訊通話應用程序，提供 WebRTC 支援等功能。現在下載！
8x8 Work
8x8.com
透過 8x8 Work，無論您身在何處，都可以與客戶和同事保持聯繫。從打電話自然過渡到聊天再到螢幕分享。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Dolby.io
dolby.io
高保真音訊和視訊。與眾多開發者、企業和創作者一起轉向 Dolby.io API，建立高品質的通訊、串流媒體和媒體解決方案，從而改變客戶體驗、推動高效的工作流程並取悅用戶。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。今天開始免費！
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是雲端視訊會議領域的全球領導者。輕鬆安全地舉行即時視訊通話、網路研討會、電話會議和線上會議。
ClickMeeting
clickmeeting.com
登入您的 ClickMeeting 帳戶面板。使用您的電子郵件地址、Office 365 或 Facebook 登入。
Trillian
trillian.im
Trillian 是個人、企業和醫療保健的現代且安全的即時訊息工具 20 多年來，Trillian 一直致力於幫助人們保持聯繫。現今的 Trillian 為醫療保健專業人員和各種規模的企業帶來了安全（且符合 HIPAA 要求）的訊息傳遞。秉承我們的初衷，如果您只是在尋找免費的即時訊息，我們也可以提供協助！
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Consolto
consolto.com
直接從您的網站與客戶進行即時視訊聊天 安排高品質的視訊會議來完成銷售目標、發展您的業務並建立更好的業務關係
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Fuze
fuze.com
Fuze提供企業統一的雲端通訊軟體，包括呼叫中心、電話系統和視訊會議解決方案。
11Sight
11sight.com
#1 收入團隊的入站視訊通話與客戶互動平台
Supernormal
supernormal.com
Supernormal 可以幫助您輕鬆建立令人驚嘆的會議記錄。 超常AI自動轉錄並撰寫Google Meet的會議記錄。 每次會議節省五到十分鐘。可立即分享至 Google Drive、Notion、Quip、Slack、Hubspot、Salesforce 等。
Butter
butter.us
Butter 是一個一體化的虛擬協作平台，讓您能夠舉辦高度參與且有效的協作會議！
Crikle
crikle.com
開始進行銷售對話，而不僅僅是演示。
join.me
join.me
在 join.me 上，螢幕分享、線上會議和團隊協作都變得快速、輕鬆。向工作展示誰才是老闆。立即免費嘗試加入我！
Vectera
vectera.com
Vectera 是在線會見客戶的簡單方法。與客戶一起安排預約、視訊會議和白板會議。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供簡單的商業視訊通訊軟體。舉辦現場、預先錄製或自動化的網路研討會，輕鬆建立和加入線上會議。
ClearSlide
clearslide.com
我們渴望讓每一次客戶互動都成功。每封電子郵件、每次會議和每次簡報都應該令人驚嘆。 ClearSlide 提供了一個完整的銷售參與平台，該平台結合了內容管理、整合通訊、參與分析和引導式銷售，以增強與買家的動態參與並最大化您現有的 CRM 投資。 ClearSlide 客戶實現了更高的賣家生產力、更高的銷售管理效率以及更強大的面向客戶的訊息傳遞。 ClearSlide 客戶報告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入職時間縮短 25% 銷售成本降低 50%-80% 銷售生產力 直覺、整合的銷售參與平台 – 包含內容、通訊和分析觸手可及，指導下一步行動。領導者有效性 ClearSlide 和 C...
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Daily
daily.co
登入您的 Daily 帳戶即可查看您的視訊通話使用情況、建立房間、查看通話和 API 日誌、管理您的計劃和團隊等。
Salesroom
salesroom.com
體驗 Salesroom（我們的人工智慧視訊會議平台）的強大功能。 Salesroom 不僅追蹤買家參與度，還教授虛擬溝通最佳實務。透過即時存取您的知識庫，Salesroom 旨在提高代表在會議中的表現以及整個團隊的配額達成情況。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
SignalWire
signalwire.com
下一代視訊協作平台。由彈性雲端通訊網路提供支持，該網路具有用於語音、簡訊和視訊功能的 API。
3veta
3veta.com
3veta 是透過視訊線上提供和接收服務的首選解決方案。使用該應用程式加入已經安排的視訊會議！
Agora
agora.io
即時互動平台，實現有意義的人際關係。人們在看到、聽到和互動時可以更長時間地參與。借助 Agora，您可以在任何應用程式、任何裝置、任何地點嵌入生動的語音和視訊。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
SoWork
sowork.com
SoWork 虛擬工作場所為遠端團隊提供了效率、存在感、自發性和連結。透過人工智慧驅動的 Office Assistant Sophia、最好的會議工具和完全客製化，SoWork 讓您的團隊比以往更快樂、更有效率。
Crewdle
crewdle.com
透過利用點對點技術，Crewdle 能夠提供安全、私密且綠色的無縫視訊會議體驗。今天就做出改變吧！
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
TrueConf
trueconf.com
TrueConf 是一家俄羅斯公司，生產基於軟體的視訊會議和統一通訊產品。該公司的應用程式專為在會議室、工作場所和行動裝置上使用而設計。 TrueConf 總部位於俄羅斯莫斯科。
Desk AI
desks.ai
Desk AI 是一個使用 AI 演示者創建個人化銷售、行銷和培訓影片的平台。 * 大規模提供客戶教育 * 以所需的速度交付 * 使用 Google 評論、PDF、CSV、圖像、博客 * 在幾分鐘內創建數據驅動的客戶教育視頻 借助 Desk AI，您現在可以： * 匯入現有#PowerPoint 簡報 * 添加人工智慧演示者，甚至是您的數位克隆！ * 整合互動測驗 * 匯出到 SCORM 以實現無縫 LMS 跟踪
Streem
streem.com
StreamCore® 是一種企業級遠端視覺輔助工具，使用開箱即用的擴增實境 (AR) 功能。透過添加互動式、無需下載的視訊協作工具，公司可以快速查看並遠端解決問題，從而加快診斷和支援解決時間。借助 Streem 的 API 或 SDK，支援 AR 的遠端視訊工具可以嵌入和/或整合到本機應用程式和現有工作流程中
Cosmos Video
cosmos.video
與您的遠距團隊即時協作 專為遠端團隊設計的團隊會議空間，讓他們能夠在不受干擾的情況下進行即時協作。告別等待回覆、安排通話或分享會議連結。