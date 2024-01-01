Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，無論您身在何處，只要您需要，即可安全、快速地進行通訊。主要優勢- 您所需的一切都集中在一個地方– 用於語音、視訊、訊息傳遞、線上狀態、會議、移動性和團隊協作的單一應用程式- 多設備，單一體驗– 在所有設備上保持一致的溝通體驗- 提高業務生產力– 借助統一的解決方案服務，花更少的時間嘗試聯繫，更多的時間進行富有成效的溝通- 利用團隊的力量- 跟上專案進度，與同事保持聯繫，並促進跨業務孤島的知識和想法共享- 簡單部署：部署二維碼簡化流程特點- 統一通信和團隊協作- 適用於PC、Mac、Web 和移動設備- 移動優先設計- 實時語音和視頻通話- 透過網絡共享進行音訊會議- 一號通- 同時響鈴 /移動配對- 協作工作空間- 個人和群組聊天- 文件註釋- WebRTC 軟體電話- Outlook® 和日曆集成- 文件和屏幕共享- 多層安全- 多區域/語言支援

目錄 : Business 視訊會議軟體

網站： mitel.com

免責聲明：WebCatalog 與 Mitel MiCollab 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。