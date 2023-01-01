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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

新一代的職業網站。申請人追蹤 - 現代、美觀的招募工具，具有行動響應能力且易於使用。零 IT 參與的快速實施。職業網站 - 美麗的雇主品牌網站，讓您掌控一切，擁有自己的內容管理系統、強大的 SEO、人才社群、職位提醒、部落格、互動式職位地圖、ATS 整合。

網站： bfound.net

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