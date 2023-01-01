Shortlyster Candidate

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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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增強您的招募流程。 Shortlyster 是一個智慧招募優化平台，可以快速、科學地識別最適合的候選人和企業。對候選人進行配對和排名不僅要考慮技術技能和經驗，還要考慮文化和行為特徵。 Shortlyster 為招募經理提供了適合工作、團隊和公司文化的理想人才候選名單，以創造一個成功的工作場所。

網站： candidate.shortlyster.com

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