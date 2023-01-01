ApplicantPro
admin.applicantpro.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「ApplicantPro」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
免責聲明：WebCatalog 與 ApplicantPro 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Indivizo
app.indivizo.com
VanillaHR
auth.vanillahr.com
Teamable
app.teamable.com
PowerDetails
app.powerdetails.com
WizeHire
wizehire.com
Hyrell
login.hyrellhr.com
HireRight
ows01.hireright.com
Fountain
web.fountain.com
Webrecruit
app.webrecruit.co
VidCruiter
vidcruiter.com
Talentvine
ats.talentvine.co.uk
GreatFit
app.greatfit.ai