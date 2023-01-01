Param.ai
accounts.param.ai
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Param.ai」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
申請人追蹤系統應用人工智慧和數據科學來幫助公司發現、匹配、參與和招聘。
免責聲明：WebCatalog 與 Param.ai 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
GoHire
app.gohire.io
SeeMeHired Company
company.seemehired.com
Manatal
app.manatal.com
Goodtalent
goodtalent.io
myStaffingPro
client2.hrservicesinc.com
Breezy HR
app.breezy.hr
VIAWEB Consulting RH
desk.zoho.eu
Office Troops
app.officetroops.com
TalentLyft
accounts.talentlyft.com
Workable
workable.com
CareerBuilder
careerbuilder.com
The Hire Talent
wimbushassessments.biz