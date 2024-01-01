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Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 ( 4) 共享離線內容 (5) 取得深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它還使參與者能夠(1) 即時上傳和共享文件和視訊(2) 透過VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天(3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕要素 (4) 共享離線內容 (5) 取得深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
目錄:
Business
視訊會議軟體

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