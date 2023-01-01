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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

輕鬆與同事、客戶、朋友和家人分享敏感資訊。 使用 InPrivy 以安全的方式分享密碼和其他敏感資訊。產生一個安全鏈接，一旦收件人打開該鏈接就會失效（更多選項可用）。防止您的機密資料在電子郵件對話或聊天中完全可見。 InPrivy – 安全、輕鬆的分享。

網站： inprivy.io

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