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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

為銷售和支援團隊提供即時視訊聊天、螢幕分享和共同瀏覽。 Apizee 提供視覺參與解決方案，透過個人化的情感視覺支援幫助公司更快解決複雜的客戶問題。 Apizee 將視訊聊天、螢幕分享和共同瀏覽集中在一個 SaaS 解決方案中，該解決方案連接到 Salesforce 和 Zendesk 等領先的銷售和支援平台。 Apizee 提供在歐洲託管的資料隱私優先的客戶體驗平台，可從 1 個代理商擴展到多個團隊和數千名使用者。
目錄:
Business
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