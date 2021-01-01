即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式

即時聊天軟體使公司能夠透過聊天視窗與網站訪客即時溝通。客戶服務代表可以使用該軟體幫助使用者解決有關產品或網站導航的問題。支援代理可以啟動與彈出聊天框的互動或等待訪客提出疑問。主要功能包括報告和分析、互動式聊天通知和對話存檔。該工具可協助客戶服務團隊快速回應查詢，使業務開發員工能夠與難以透過電話或電子郵件聯繫的潛在客戶進行聯繫，並使教育部門的管理人員能夠與潛在的學生建立聯繫。此外，即時聊天功能可以整合到其他軟體類型中，例如電子商務平台和幫助台解決方案。
提議新的應用程式
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基於雲端的線上客戶服務軟體，透過所有智慧自動化提供幫助台支持，以更快地完成工作。立即註冊免費試用！
Zoho Desk
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Gorgias
gorgias.com
專為電子商務商店設計的幫助台。透過單一應用程式提供多通路客戶服務。透過對常見請求的自動回應來提高工作效率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
LiveChat
livechat.com
LiveChat – 網站的線上聊天和幫助台軟體。使用 LiveChat 快速處理客戶服務。註冊並免費試用 LiveChat 14 天！
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Crisp
crisp.chat
了解我們針對新創企業和中小企業的客戶訊息傳遞平台。集銷售、行銷和支援為一體的一站式軟體：Crisp。 14 天免費試用。無需信用卡。現在試試 ！我們提供知識庫、團隊收件匣、聊天機器人、CRM 和多種其他功能，讓您建立自己的客戶成功之路。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze 是簡單、直覺的客戶支援軟體。在單一平台上透過聊天、社交、簡訊、常見問題和電子郵件支援、吸引和轉換客戶。給客戶留下深刻印象所需的一切。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多種語言和 35 多種管道自動與客戶和員工互動，以更低的成本提供可行的成果。
Sendbird
sendbird.com
讓您的應用程式具有社交性。從 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每個深受喜愛的應用程式都離不開強大社群的支援。透過將聊天、語音或視訊添加到您的應用程式中，更貼近您的需求。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Gladly
gladly.com
與 Gladly 一起轉變您的客戶服務。 我們排名第一的人工智慧客戶服務軟體可以節省成本、增加收入，並使代理商能夠透過卓越的服務提高客戶忠誠度。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是領先的電子商務對話平台，由生成式人工智慧 (Generative AI) 提供支援。 iAdvize 是領先的對話平台，使 2,000 多個電子商務品牌能夠大規模部署由可信賴生成人工智慧 (Trusted Generative AI) 提供支援的沉浸式客戶體驗，透過訊息傳遞在整個客戶旅程中促進對話。 iAdvize 提供全面的售前和客戶支援解決方案，其使命只有一個：透過有意義的對話將品牌與其客戶聯繫起來。三星、Nespresso、OtterBox、現代和迪卡儂等主要品牌已部署該平台來增加線上收入、降低營運成本並建立客戶忠誠度和參與度。 iAdvize 成立於 2010 年...
Channel.io
channel.io
商業就是競爭，客戶就是答案。讓 Channel.io 成為您的優勢。
LiveAgent
liveagent.com
優質的客戶服務始於更好的幫助台軟體。了解 LiveAgent 的優勢並在 5 分鐘內開始使用。
Glassix
glassix.com
Glassix：“與客戶對話的人工智慧。”利用我們領先的客戶溝通平台統一您的訊息傳遞、加速回應並提高滿意度。
LivePerson
liveperson.com
對話式人工智慧絕不是人造的。 與您的客戶建立有意義的個人化聯繫，同時為您的業務帶來真正的成果。
CommBox
commbox.io
CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io 是全球領先的客戶支援自動化平台。它幫助企業跨渠道為客戶提供令人愉快的支援體驗。 Verloop.io 的平台無縫地跨各種管道提供支持，從網站和 WhatsApp 到應用程式內和語音互動。 Verloop.io 贏得了全球 5000 多個品牌的信任，包括迪卡儂、Cleartrip 和 Nykaa 等知名品牌，為企業和中小型企業提供服務。 Verloop.io 的端到端解決方案使我們與眾不同，它提供了三重方法： 1. 初始查詢解決：在聯絡中心互動的第一階段，Verloop.io 透過聊天和語音採用人工智慧支援。 Verloop.io 的對話式 AI 解決方案可有效處理大...
Twixor
twixor.com
Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。我們的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 ✔ 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 ✔ 變革性優勢：透過 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 ✔ 主要功能：我...