即時聊天軟體 - 最受歡迎的應用程式

Twixor

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Twixor 透過生成式 AI 和 NLP 重新定義了 CX，在訊息傳遞管道上建立動態的客戶旅程。我們的低程式碼/無程式碼 CX 平台融合了數位助理和智慧流程自動化，提供個人化、目標導向的互動。它超越了腳本化的回應，產生富有同理心的客製化建議和解決方案，提高了行銷、業務交易和支援營運方面的客戶滿意度。 ✔ 久經考驗的成功：Twixor 擁有 400 多家全球客戶（包括財富 500 強公司），每季管理的互動次數超過 10 億次，還擁有 7 項專利，受到信賴和認可。 ✔ 變革性優勢：透過 Twixor，對話率提高 25% 以上，營運成本降低 15-25%，品牌參與度提高 80%。 ✔ 主要功能：我...