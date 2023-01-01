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網站： producthunt.com

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Product Hunt 是一個美國網站，可讓使用者分享和發現新產品。該網站由 Ryan Hoover 於 2013 年 11 月創建，並得到 Y Combinator 的支持。用戶提交產品，這些產品按天以線性格式列出。該網站包括類似 Hacker News 或 Reddit 的評論系統和投票系統。得票最多的產品會上升到每天清單的頂部。 產品分為四大類；科技產品（網路應用程式、行動應用程式、硬體產品等）、遊戲（PC、網路、行動應用程式）、書籍和播客。提交只需要產品標題、URL 和標語。據 Hoover 稱，截至 2016 年，該網站已發現了 50,000 家公司的超過 1 億種產品。該網站還包括每日電子郵件列表，發送昨天的頂級技術“狩獵”（產品）以及精選集。該摘要還提供遊戲和書籍版本。 Product Hunt 也提供 iOS 應用程式、macOS 應用程式、Android 應用程式和 Google Chrome 擴充功能。公司總部位於舊金山。2016年11月，AngelList以2,000萬美元收購了Product Hunt。

網站： producthunt.com

免責聲明：WebCatalog 與 Product Hunt 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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