替代項 - Meditopia

Calm
calm.com
Calm是一款幫助用戶管理壓力、改善睡眠和促進放鬆的應用程式，提供指導冥想、睡眠故事和自定義跟踪工具。
Headspace
headspace.com
頂空是一款心理健康和正念應用，提供冥想、睡眠輔助和壓力管理工具，幫助用戶改善情緒和增進福祉。
FitOn
fitonapp.com
FitOn是一款健身應用，提供多樣化的鍛煉和個性化計劃，支持用戶在家或旅途中進行鍛煉，並促進整體健康。
Spring Health
springhealth.com
Spring Health是一個心理健康支持平台，提供個性化的護理資源和有執照的臨床醫生，幫助用戶管理情緒挑戰。
Talkspace
talkspace.com
Talkspace是一個在線心理健康平台，將用戶與有執照的治療師聯繫，提供靈活的文本、音頻和視頻溝通方式。
Bayzat
bayzat.com
Bayzat是一個綜合平台，簡化人力資源管理、薪資處理和醫療保險，幫助企業更有效率地管理員工福利及相關流程。
Pazcare
pazcare.com
Pazcare應用程式提供一卡通服務，讓員工訪問所有津貼（如餐飲、燃料、通訊等），便於管理稅務優惠及月度開支。
Modern Health
joinmodernhealth.com
現代健康是一個心理健康平台，提供個性化支持、資源與臨床療法，幫助用戶管理心理健康需求。
Dialogue
dialogue.co
Dialogue是一款提供遠程醫療服務的應用程式，使用戶能夠輕鬆獲得高品質的醫療保健服務，專注於健康照護。
Sequoia One
one.sequoia.com
紅杉One是一個綜合人力資源和福利管理平台，旨在幫助企業簡化人事流程，管理薪酬和福利，以支持業務增長。
Wellable
wellable.co
Wellable是一個整合員工健康與福祉的數位平台，提供健康計劃、健身課程及健康教練，旨在支持組織的員工健康。
Workit Health
workithealth.com
Workit Health是一款支持用戶進行數字醫療和自我管理的應用，提供個性化的阿片類藥物和酒精治療方案。
Wellness 360
wellness360.co
健康360是一個員工健康平台，提供健康風險評估、個人化挑戰、獎勵系統及數據追蹤等功能，以促進員工福祉和健康管理。
Bravely
workbravely.com
Bravely是一個數位學習平台，提供團體培訓、個人指導及微學習資源，協助員工提升技能與福祉，支持職業發展。
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health是一款心理健康支持平台，提供心理諮詢、自我引導課程和冥想，旨在改善員工的心理健康與工作環境。
ekincare
ekincare.com
Ekincare是一個綜合健康管理平台，幫助企業降低醫療費用和保險費，提供遠程醫療、健康檢查及營養服務。
Nivati
nivati.com
Nivati是一個多面向的員工心理健康與 wellness 平台，幫助公司減少焦慮與壓力，提升工作環境中的整體福祉。
inKin
inkin.com
inKin 是一款企業健康解決方案，提供員工健身競賽、健康追蹤、虛擬團隊建設及企業健康促進的工具。可建立私人健康空間。
Headversity
headversity.com
頭飾是一個心理健康平台，幫助員工和團隊建立心理韌性、心理安全及尊重的工作環境，提升員工績效與組織健康。
Woliba
woliba.io
Woliba是一款整合健康、參與、認可和獎勵的移動平台，旨在提升工作場所的效率和員工滿意度。
Wellics
wellics.com
MindNation
mindnation.com
MindNation 是一個心理健康平台，提供整體支持，包含專家指導、課程和資源，幫助用戶改善心理健康和生活質量。
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health 應用程式提供匿名的心理健康支持，讓團隊成員使用公司信貸預約心理諮詢，幫助提高生產力。
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health應用程式提供員工心理健康支持，幫助員工管理心理健康，提升績效和留任率，促進組織心理安全。
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring是一個活動和步數挑戰平台，幫助公司鼓勵員工參與健康活動，並支援可穿戴設備連接以追蹤進度。