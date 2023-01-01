Isetan Singapore

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新加坡伊勢丹於 1970 年註冊成立，並於 1981 年成為上市公司。作為新加坡第一家日本百貨公司，我們目前在新加坡擁有 3 家伊勢丹百貨公司。 透過我們的應用程序，在 Isetan Scotts、Isetan Serangoon Central、Isetan Tampines 和 Isetan Online Store 體驗無縫的線上和線下購物體驗。

網站： isetan.com.sg

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