Lazada Singapore

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Lazada 新加坡線上購物 ♥ 消費性電子產品、家居與生活、電視、健康與美容等。 ✪ 輕鬆購物 ✈ 快速交貨。現在去購物吧！ Lazada集團是一家主要專注於電子商務的新加坡跨國科技公司。該公司由Maximilian Bittner 於2012 年在Rocket Internet 的支持下創立，2016 年由阿里巴巴集團收購後，目前由阿里巴巴集團擁有。2014 年，Lazada 集團在多個國家經營網站，並透過多輪投資籌集了約6.47 億美元。投資者包括樂購 (Tesco)、淡馬錫控股 (Temasek Holdings)、Summit Partners、摩根大通 (JPMorgan Chase)、Investment AB Kinnevik 和 Rocket Internet。 2019年9月，Lazada聲稱自己是東南亞頂級電商平台，每年活躍買家超過5,000萬人。

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