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El Corte Inglés S.A.總部位於馬德里，是歐洲最大、全球排名第三的百貨公司集團。 El Corte Inglés 是西班牙僅存的百貨連鎖店。 El Corte Inglés 自 1998 年以來一直是國際百貨商店協會的成員。

網站： elcorteingles.es

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