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Avianca

Avianca

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網站： avianca.com

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阿維安卡航空 (Avianca S.A.) 是一家哥倫比亞航空。自 1919 年 12 月 5 日起，該航空公司最初以 SCADTA 名稱註冊以來，一直是哥倫比亞的旗艦航空公司。

網站： avianca.com

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