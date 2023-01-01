Marshalls 是 TJX 公司旗下的美國折扣百貨連鎖店。 Marshalls 在美國擁有 1,000 多家商店，其中包括名為 Marshalls Mega Store 的大型商店，涵蓋 42 個州和波多黎各，在加拿大擁有 61 家商店。 Marshalls 於 2011 年 3 月首次進軍加拿大。

網站： marshalls.com

免責聲明：WebCatalog 與 Marshalls 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。