Primark Stores Limited 是一家愛爾蘭跨國快時尚零售商，總部位於愛爾蘭都柏林。它在歐洲和美國都有商店。 Penneys 品牌不在愛爾蘭境外使用，因為它由美國零售商 J. C. Penney 在其他地方擁有。

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