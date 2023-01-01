Chick-fil-A 是一家美國快餐連鎖店，是美國最大的專門供應雞肉三明治的快餐連鎖店。 Chick-fil-A 總部位於喬治亞州科利奇帕克市，在 49 個州以及哥倫比亞特區和波多黎各經營 2,897 家餐廳。

網站： chick-fil-a.com

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