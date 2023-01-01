巴諾書店是一家美國書店。它是財富1000強公司，也是美國擁有最多零售店的書商。截至2019年3月7日，該公司在美國所有50個州經營627家零售店。 2019 年 8 月，Elliott Management Corporation 收購了該公司。 Barnes & Noble 主要透過其 Barnes & Noble Booksellers 連鎖書店進行營運。公司總部位於紐約市第五大道122號。自1990年代以來，美國書店產業經歷了一系列合併和破產之後，巴諾書店獨樹一幟，成為美國最大的全國性連鎖書店。此前，Barnes & Noble 在購物中心經營 B. Dalton Bookseller 小型連鎖店，直到宣布清算該連鎖店。該公司也是美國最大的位於許多大學校園內或附近的大學教科書商店管理公司之一，該部門於 2015 年被分拆為一家名為 Barnes & Noble Education 的獨立上市公司。 該公司以其大型零售店而聞名，其中許多零售店都設有一家供應星巴克咖啡和其他消費品的咖啡館。大多數商店出售書籍、雜誌、報紙、DVD、圖像小說、禮品、遊戲、玩具、音樂以及 Nook 電子閱讀器和平板電腦。

網站： barnesandnoble.com

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