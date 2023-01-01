沃爾瑪公司（原沃爾瑪百貨公司）是美國跨國零售公司，經營連鎖大賣場、折扣百貨公司和雜貨店，總部位於阿肯色州本頓維爾。該公司由 Sam Walton 於 1962 年創立，並於 1969 年 10 月 31 日註冊成立。該公司還擁有並經營 Sam's Club 零售倉庫。截至 2020 年 7 月 31 日，沃爾瑪在 27 個國家擁有 11,496 家商店和俱樂部，以 56 個不同的名稱營運。該公司在美國和加拿大的名稱為 Walmart，在墨西哥和中美洲的名稱為 Walmart de México y Centroamérica，在英國的名稱為 Asda，在日本的名稱為 Seiyu Group，在印度的名稱為 Flipkart Wholesale。它在阿根廷、智利、加拿大和南非擁有全資業務。自2018年8月起，沃爾瑪僅持有Walmart Brasil的少數股權，該公司於2019年8月更名為Grupo Big，擁有該公司20%的股份，私募股權公司Advent International持有該公司80%的股權。 根據 2019 年《財星》世界 500 強排行榜，沃爾瑪是全球收入最大的公司，收入為 5,144.05 億美元。它也是全球最大的私人雇主，擁有 220 萬名員工。它是一家公開交易的家族企業，由沃爾頓家族控制。山姆沃爾頓 (Sam Walton) 的繼承人透過其控股公司沃爾頓企業 (Walton Enterprises) 和個人持股，擁有沃爾瑪 50% 以上的股份。沃爾瑪是 2019 年美國最大的雜貨零售商，沃爾瑪 5,103.29 億美元銷售額的 65% 來自美國業務。沃爾瑪於 1972 年在紐約證券交易所上市。到 1988 年，它是美國最賺錢的零售商，到1989年10 月，它已經成為收入最大的公司。該公司最初的地理範圍僅限於南部和中西部下游，但到20 世紀90 年代初，它的商店遍及整個海岸。山姆會員店於1989 年11 月在新澤西州開業，第一家加州分店於1990 年7 月在蘭卡斯特開業。1990 年10 月，賓夕法尼亞州約克市的沃爾瑪開業，這是東北部第一家主要商店。結果好壞參半。它在加拿大、英國、中美洲、南美洲和中國的業務和子公司非常成功，但在德國和韓國的合資企業卻失敗了。

網站： walmart.com

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