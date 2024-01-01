使用 WebCatalog Desktop 上「Flexential」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

強大的資料中心設施組合位於您目前的業務需求所在以及您未來希望發展的地方。從單機櫃到多兆瓦部署，Flexential 提供靈活的託管選項，可擴充以滿足您的業務需求。利用 Flexential 覆蓋全國的地理優勢來滿足生產應用程式託管、災難復原和冗餘要求，同時減少在此過程中的資本支出 (CapEx)。將您的 IT 基礎架構遷移到託管資料中心，提供多種空間選項、託管服務和邊緣功能供您使用。

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