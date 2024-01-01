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Opti9 是一家領先的混合雲解決方案供應商，在紐約州花園城、內布拉斯加州奧馬哈、堪薩斯州歐弗蘭帕克和密蘇裡州聖路易斯設有辦事處，並擁有全球資料中心網路。我們是 AWS 高級諮詢合作夥伴和 Veeam Platinum VCSP，專門從事雲端服務、應用程式開發和現代化、備份和災難復原以及託管安全性和合規性。我們的解決方案旨在以最小的業務中斷加速數位轉型，以便您可以更快地實現雲端的全部優勢。 Opti9 以業務為先，將經驗與創新和新解決方案結合，以實現「正確的工作負載、正確的雲端、正確的時間」方法。
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