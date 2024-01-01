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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Easynote 是工作和協作軟體，任何人、任何地方都可以管理他們的日常工作。由於其獨特的網格系統，它對於任何行業或企業來說都是簡單且非常可擴展的。無論您需要在時間軸還是網格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正確選擇。所以是時候告別 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多個預定義範本可在幾秒鐘內開始使用。與您的團隊一起管理小型專案或大型企業專案！使用我們獨特的儀表板可以在一個地方立即概覽您的所有專案。 Easynote 提供 7 天試用期，無需信用卡。
目錄:
Productivity
專案管理軟體

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