Pro Backup 是一款安全且易於使用的備份應用程序，適用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行雲端應用程式。 使用雲端應用程式來管理您的業務可能非常可怕，因為刪除業務關鍵資訊通常非常容易。透過對雲端資料進行強大、獨立的備份，您可以保護您的團隊免受意外或惡意刪除或其他最壞情況的影響。 主要特徵： * 易於使用：與您的雲端應用程式建立連接，我們將處理其他一切。備份的啟動和運行只需 1 分鐘。 * 快照：尋找和下載不同資料類型的快照，例如任務、專案、評論、自訂欄位等。 * 還原：只需點擊幾下即可從備份資料建立副本來還原資料。 * 安全：我們將您的資料儲存在加密檔案中。我們將所有內容儲存在歐盟，並遵守所有 GDPR 法律。

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網站： probackup.io

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