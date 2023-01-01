《先知》是一款有趣的模拟游戏，您是一名先知，必须与需要智慧的大众分享智慧。您所要做的就是对您的追随者说一些话。但我们向您保证，事情没那么简单。游戏开始时你必须检查周围的环境，这样你就可以从环境中找出关于要说什么或需要说多少字的动态线索。您可以自由地扮演设计精美、充满活力的动画角色之一，例如传统主义者、万物有灵论者、荒诞主义者、和平主义者、愤世嫉俗者、神秘主义者和理性主义者。每个角色都有自己独特的外表、个性和对世界的看法。确保扮演所有先知，才能真正欣赏每个角色的有趣部分。你在等什么？来吧，开始说话，向大家展示你把“pro”放在先知中！通过写下来传达你的想法或命令。游戏开始时检查您的周围环境，以便您可以从环境中找出关于要说什么或需要说多少字的动态线索。 Prophets 是由德国游戏开发公司 Studio Seufz 开发的。在 Poki 上玩他们其他精彩的冒险游戏：《谋杀》、《凯撒休息日》和《月亮华尔兹》您可以在 Poki 上免费玩《预言家》。《预言家》可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

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