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Murder 是 Studio Seufz 制作的一款有趣的暗杀游戏。爬到国王身后，快速、安静地把他干掉。小心——如果他抓住你，你就和你一起进地牢了！玩谋杀并体验典型的诡计多端维齐尔的生活。如果你成功了，你将成为新国王 - 但要小心，你的顾问正在争夺你的王冠！直接通过浏览器使用 Poki 在线体验 Murder，并测试您的观察力和反应能力。你可以免费玩《Murder》，但错误的举动会让你丧命。 空间 - 冲锋刺伤（杀手），向后看（国王）《Murder》由位于德国斯图加特的 Studio Seufz 创作。

网站：poki.com

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