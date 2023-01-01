OpenDota 是一个由志愿者开发的开源平台，提供 Dota 2 数据。它提供了一个 Web 界面，供临时用户浏览收集的数据，并提供一个 API，允许开发人员使用它构建自己的应用程序。数据是通过 Steam WebAPI 以及 .dem 文件的重放解析来收集的。重播文件包含比 WebAPI 更多的数据，但代价是花费额外的 CPU 时间来处理该文件。因此，重播解析只能对所进行的比赛的子集进行，而 API 的基本数据是为每场公开比赛收集的。

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