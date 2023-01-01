ProtonDB 的目标是收集其他游戏玩家在 Linux 上使用 Proton 测试游戏时的报告，并提供游戏性能的总分。越来越多的建议提供了一些调整，您可以在 Proton 继续开发的同时尝试让游戏正常运行。除此之外，您还可以探索此站点上的 Steam 游戏目录，以浏览和发现以前无法在 Linux 上使用的各种游戏。

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